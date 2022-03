José Meza gana sudando a Capiatá, en inicio de “Oro” en el salonismo

En un parejo primer tiempo con paridad de 2-2, los goles ñeembyenses fueron de Cristian y Rolando Azcona, mientras que para los capiateños marcaron Fernando López y Nery Castro. El tanto de la victoria fue obra de Arnold Vázquez.

Otros partidos

Martes: 29 de Setiembre vs. Zavalas Cué, 12 de Junio vs. Cerro Corá y Varadero FC vs. Atlético La Merced.

Miércoles: NSA/Casa España vs. San Alfonso y Atenas vs. Independiente de Barrio Obrero.

Viernes: Simón Bolívar vs. Artemios FC y Universitario vs. La CUR.