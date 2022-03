Presidente Hayes otra vez campeón

En el decisivo juego por el título, el elenco de Presidente Hayes ganó por 3-2 al equipo de Arroyos y Esteros. De esta forma, Presidente Hayes festejó nuevamente, ya que también había ganado la segunda etapa.

En el partido por el tercer puesto se impuso Garden Club Paraguayo al vencer también por 3-2 al Sportivo Luqueño. Una vez culminado los encuentros se premiaron a los mejores.

El goleador fue Édgar Barreto de Hayes con seis tantos, el mejor arquero fue Diego Grégor y el mejor jugador Pablo Benítez, ambos de Arroyos y Esteros.

Sin pérdida de tiempo, la quinta y última etapa empezó anoche en el estadio Mundialista “Los Pynandi” y en la cancha auxiliar número dos. Arroyos y Esteros vs. Deportivo Areguá (Grupo A), Deportivo Luque vs. Atlético San Miguel (Interserial), San Bernardino vs. Garden Club (Grupo D), Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño (Grupo B), Presidente Hayes vs. Villa Elisa (Grupo C) y San Antonio vs. Nacional (Interserial).