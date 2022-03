A otra etapa de Fútbol de Playa, con récord de goles

Un total de 73 anotaciones se convirtieron en seis compromisos disputados. Como no podía ser de otra forma, la sorpresa también estuvo a la orden de la jornada.

Ocurre que uno de los favoritos al título, como lo es San Bernardino FC cayó por 5-4 ante Garden Club Paraguayo. Mientras que el actual campeón, Presidente Hayes, llenó la canasta al vencer 13-2 a Villa Elisa, que poco y nada pudo hacer para frenar el poderío ofensivo del equipo “yankee”.

Otros resultados que dejaron la primera jornada: Deportivo Areguá 5-4 Arroyos y Esteros, Deportivo Luque 4-6 Atlético San Miguel, San Antonio 8-9 Nacional y Cerro Porteño 7-6 Sportivo Luqueño.

Anoche se estaba disputando la segunda jornada en el estadio Mundialista “Los Pynandi” y en la cancha auxiliar número dos: Villa Elisa vs. San Antonio (Grupo C), Presidente Hayes vs. San Bernardino (Interserial), Sportivo Luqueño vs. Atlético San Miguel (Grupo B), Garden Club Paraguayo vs. Nacional (Grupo D), Deportivo Areguá vs. Deportivo Luque (Grupo A) y Arroyos y Esteros vs. Cerro Porteño (Interserial).

Cabe recordar que el campeón de la primera etapa fue Cero Porteño, en tanto la siguiente fue ganada por Presidente Hayes, en la tercera se impuso San Bernardino. La cuarta nuevamente fue para Hayes y la quinta conocerá a su campeón pasado mañana.