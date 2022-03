Occidental golpea a Fomento en la Copa Divisional de Oro de salonismo

Los acevalenses se impusieron por 5 goles contra 2, con tantos de Danilo Villalba 3, Andrés León y Martín Meza. Para los “Obreros”: Iván Frágueda y Félix Pérez.

Mañana habrá más partidos por la Serie B: Capiatá vs. NSA/Casa España en cancha del Colegio María Auxiliadora; Paso Medín vs. Atenas en la Seccional de Villa Elisa e Independiente de Barrio Obrero vs. San Alfonso en el San Luis. Por la Serie C, Artemios FC vs. Fomento de Barrio Obrero en el Cnel. Escurra. El viernes juegan, también por el Grupo C: Azucena vs. Universitario en el polideportivo Marista de Coronel Oviedo y LaCUR vs. Occidental en la Seccional 21.

Anoche se disputaban los juegos por la Serie A.