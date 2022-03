Se inicia la División Nacional de Clubes de salonismo

Tomarán parte los seis mejores del 2021 de la zona metropolitana y del interior del país. Luego del sorteo, los grupos quedaron conformados así:

Serie A: Simón Bolívar, AJBL de Caacupé y Victoria de Puerto Casado.

Serie B: Sportivo José Meza, 29 de Septiembre y Remansito de Ciudad del Este.

* Programación. En la fecha, a partir de las 18:00, jugarán: AJBL vs. Victoria por la Serie A, Sportivo José Meza vs. Remansito por la B y el interserial entre Simón Bolívar y 29 de Septiembre.

Mañana: Victoria vs. Remansito (interserial), José Meza vs. 29 de Septiembre y AJBL vs. Simón Bolívar.

Jueves: 29 de Septiembre vs. Remansito, Simón Bolívar vs. Victoria FC y Sportivo José Meza vs. AJBL (interserial).

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la semifinal, que se disputará el viernes. La final y el juego para completar el podio serán el sábado, en ambos casos con los partidos a partir de las 20:00.

Divisional de Oro. Esta semana hay juegos por la Divisional de Oro. El jueves juegan LaCUR vs. Occidental; el viernes Azucena vs. Universitario y proseguirá NSA vs. San Alfonso.