Se reanudó con todo campeonato dorado de fútbol de salón

El lunes se disputaron dos juegos de regularización por la Serie C de la competencia. En la Plaza Flor de Coronel Oviedo, Sportivo Azucena debutó goleando a Club Atlético Universitario 9-1.

Por su parte, Atlético Occidental le ganó 2-1 a LaCur.

Serie A. El martes, por la Serie A, San Antonio se impuso a 29 de Setiembre por 6 goles contra 4, con tantos de Robinson Benítez 2, Carlos Galeano, Luis Barrientos, Vicente Martínez y Hugo Martínez. Para “29″ anotaron Guillermo Duarte, Gandhi González, Javier Mora y Pedro Larramendia.

12 de Junio le ganó a La Merced 5 a 1, con los goles de Yamil Coluchi 2, Abel Arámbulo, Alejandro Núñez y Adrián Vázquez. Para los religiosos convirtió Rodrigo García.

Finalmente, en Lambaré, Cerro Corá derrotó a Varadero FC por 5 a 2, con los tantos de Armando Fleitas 2, Samuel Pereira, Reinaldo Chena y Héctor Rojas. Para los visitantes lo hicieron René Villalba y José Román.

Anoche jugaban por la Serie B del torneo: NSA/Casa España vs. Independiente de Barrio Obrero, Paso Medín vs. José Mesa y San Alfonso vs. Atenas.