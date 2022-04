Más de 1.000 niños ya botan la naranjada en el torneo de Mini Basket

Ayer quedó inaugurado el certamen 2022 en el Arena SND con 15 clubes que participan en las categorías Sub 8, 10 y 12.

El torneo se extenderá hasta el 30 de noviembre de este año.

Los clubes que toman parte del torneo de los menudos son: Sol de América, Club Atlético Ciudad Nueva, Olimpia, Luque, Félix Pérez Cardozo, Deportivo Sajonia, Libertad, Inter, DT Basquet, Deportivo San José, San Lorenzo Rojo, Cooperativa San Lorenzo, San Lorenzo Blanco, ASA (American School of Asunción) y Campo Alto.

En los juegos inaugurales se enfrentaban ayer: Sol vs. ASA, Ciudad Nueva vs. SL Blanco, Luque vs. SL Rojo, Olimpia vs. Cooperativa San Lorenzo, Félix Pérez vs. San José, Sajonia vs. DT Basquet y Libertad vs. Inter. Libre: Campo Alto.

Proyecto de integración

Entre los proyectos que tienen en carpeta los responsables de las formativas, Blanca Salomón Coordinadora General del Área Mini y Alejandro Morassi, vicepresidente de la CPB, se contempla para octubre “la semana del Mini”, con visitas de clubes capitalinos a los del interior, y viceversa, con el objetivo de impulsar la integración.