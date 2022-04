Todo listo para el Nacional de Ypané

Están citadas las mejores 8 selecciones del interior en ambas ramas. El sistema de disputa es bastante abreviado, donde solo avanzarán a la segunda jornada los ganadores de los cuatro juegos.

En la jornada inaugural jugarán en la CPH: 18:00 Hernandarias vs. Coronel Oviedo, 21:00 Santaní vs. Itá en femenino. En masculino, 22:30 Villarrica vs. Itá y 00:00 Minga Guazú vs. Luque.

En el Arena SND: 18:00 Fernando de la Mora vs. Presidente Franco y 21:00 Ypané vs. Encarnación, en femenino; 22:30 Ypané vs. Presidente Franco y 00:00 Pilar vs. Santaní, en masculino.

Santaní x 2. En los partidos por los últimos cupos de las clasificatorias, disputados el domingo, Santaní se impuso a Amambay. Los juegos fueron reprogramados por la Confederación Paraguaya de Handball (CPH). En femenino, las santanianas le ganaron a las amambaienses 25-18. En la rama varonil, Santaní se impuso 45-31 a los del Norte.