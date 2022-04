El Festival de la Juventud de ajedrez, un éxito

Niños/as y jóvenes demostraron todo su potencial en este campeonato que premió a los tres mejores de cada categoría y modalidad, apartando también los puntos sumados para el ránking internacional. Pero además de los trofeos y medallas, siempre hay un galardón mayor.

Ese es que el campeón tiene derecho a ser el representante paraguayo en los torneos internacionales de la presente temporada, empezando a ganar experiencia y adquiriendo el roce necesario para ir mejorando, además de perfilar sus carreras.

Los ganadores en la modalidad clásica: Paolo Aguilar y Cecilia Villagra (Sub 8), Enzo González y Sofía Lugo (Sub 10), Fabrizio Báez y Sofía Torres (Sub 12), Arturo Cáceres y Fiorella Mayeregger (Sub 14), Juan Melián y Helen Montiel (Sub 16), Enrique Collante y Paula Oviedo (Sub 18).

Mientras que los triunfantes en la modalidad BLITZ, fueron: Emmanuel Veloso y Cecilia Villagra (Sub 8), Iván Torales y Sofía Lugo (Sub 10), Marcos Miranda y Naomi Kovacs (Sub 12), Arturo Cáceres y Fiorella Mayeregger (Sub 14), Fernando Cáceres y Renata Mayeregger (Sub 16), Juan Melián y Shirley Muñoz (Sub 18).

También se premiaron a las tres mejores instituciones en este campeonato: Academia de Ajedrez Bobby Fischer 85 puntos (campeón), CU/Élite/Amambay 71 puntos y Club de Ajedrez Don Bosco - Villarrica 22 puntos.