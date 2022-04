Divisional de Oro de salonismo, en su sexta ronda

Nuestra Señora de la Asunción recibirá a José Meza, en cancha de Simón Bolívar; Capiatá FC jugará contra Independiente de Barrio Obrero en el Colegio Ma. Auxiliadora y San Alfonso abrirá las puertas del Sport Colonial para medirse a Paso Medín, todos a las 21:00.

Mañana, Artemio FC recibe a LaCUR en cancha de Coronel Escurra; 12 de Junio enfrentará a 29 de Septiembre, Zavala Cue a La Merced y Cerro Corá a San Antonio.

El viernes, Fomento de Barrio Obrero jugará contra Simón Bolívar, en escenario a confirmar. Atlético Occidental hará lo propio contra Sport Azucena en el polideportivo municipal de Benjamín Aceval.

Regularización de juegos

Desde el viernes también se disputarán partidos de regularización: Azucena vs. Simón Bolívar, correspondiente a la 3a. fecha.

Independiente de Barrio Obrero jugará contra José Meza; San Antonio vs. La Merced en cancha del Colegio Dora Giménez.

LaCUR vs. Simón Bolívar, juego correspondiente a la 4a. fecha pasa para el martes 26 de abril.

Séptima fecha

Serie A: el martes San Antonio vs. 12 de Junio en el Colegio Dora Giménez; 29 de Septiembre vs. Cerro Corá, cancha de “29″ y Zavala Cue vs. Varadero.

Serie B: el miércoles 27 jugarán Paso Medín vs. NSA, escenario a confirmar; José Meza vs. San Alfonso, en Ñemby; Capiatá FC vs. Artemio en el Colegio Ma. Auxiliadora capiateño.

Serie C: el viernes 29, Sport Azucena vs. Fomento, Simón vs. Occidental y Artemio vs. Universitario, cancha de Escurra.