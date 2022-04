Juega la crema del futsal FIFA en el torneo Apertura

Hay dos grupos conformados, con 14 competidores: Grupo A: Cerro Porteño, Afemec, Villa Hayes, Star’s Club, Deportivo Recoleta, Deportivo Santaní y Coronel Escurra.Grupo B: Sport Colonial, Exa Ysaty, Deportivo Humaitá, Olimpia, Santa María, La Furia Villeta y Presidente Hayes.

Los juegos para hoy

La programación inicial fue modificada, por el sistema de campeonato que ahora eliminó los partidos interseriales entre los clubes que quedan libre en cada fecha.

Hoy se disputarán cinco cotejos por las series A y B, mientras que el partido televisado de la fecha estará a cargo de Cerro Porteño y Santaní, mañana.

Grupo A: Afemec vs. Recoleta, cancha de Afemec en Lambaré; Villa Hayes vs. Star’s Club, Polideportivo Departamental de Villa Hayes, ambos desde las 20:30.

Grupo B: Sport Colonial vs. Furia Villeta, en Colonial; Exa Ysaty vs. Santa María en cancha de Ysaty y Deportivo Humaitá vs. Olimpia en territorio humaiteño. Libres: Coronel Escurra y Presidente Hayes, en el grupo A y B, respectivamente.