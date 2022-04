El golfista Lucas Mariatti, otra vez con una medalla de oro

El atleta esta vez se quedó en la primera posición en el torneo que llevó por denominación “Orange Lake, The Reserve Course”, correspondiente al The Tour Power by Under Armour, en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Fue en la categoría de niños 9-11 años donde el compatriota dejó en segundo lugar a Anthony Beteta y en tercera posición a Coby Jenkins.

De esta forma, el atleta no hizo otra cosa más que confirmar que está pasando por un dulce momento en su carrera deportiva.

Es plenamente válido recordar que anteriormente ya tuvo dos conquistas, siempre en territorio norteamericano, donde deja bien en alto la bandera tricolor a través del deporte.

El golfista perteneciente al Winter Garden de Florida ya tiene en su haber un título en el “Red Trail Junior Open” en la categoría menores de 10 años.

Mientras que su otra hazaña fue también un podio en lo más alto en el “Disney Spring Break Junior Open”.

Así, Mariatti se pone él mismo el rótulo de flamante candidato en cualquier torneo en el que haga acto de participación, además de que confirma que es el futuro del golf paraguayo.

Copa Presidente

Por otra parte, se disputó el Torneo Apertura de la Copa Presidente 2022 en el Asunción Golf Club y los ganadores fueron: Erich Fortlage (Scratch Caballeros), Gerardo Villalba (Caballeros hasta 9 años), Constantino Scarpetta (Caballeros 10-16 años), Óscar Sotomayor (Caballero 17-24 años), Gustavo Cantero (Caballero 25-36 años).

Giulana Frutos (Scratch Damas), Sofía Chena (Damas hasta 20 años) y Diana Aguilar (Damas 21-40 años). Peter Graham (Senior) y Humberto Caballero (Súper Senior).