Tres cotejos por la Divisional de Oro de salonismo

Este prometedor enfrentamiento será a las 21:30 en la cancha del Colegio María Auxiliadora.

Por otra parte, San Alfonso jugará contra Nuestra Señora de la Asunción/Casa España, oficiando de local en cancha del Fomento; mientras que Independiente de Barrio Obrero hará lo propio contra el Deportivo Atenas, en la Seccional 19. Descansa en esta jornada el Sport Azucena de Coronel Oviedo.

Mañana la Serie C

La Serie C de la competencia entrará en acción mañana, con los tres compromisos programados: Artemios FC vs. Simón Bolívar, Atlético Occidental vs. Fomento de Barrio Obrero y La CUR vs. Universitario. Esta libre: Paso Medín.

El viernes, el Grupo A

Finalmente, la primera fecha de la segunda rueda la disputarán los clubes del Grupo A, el viernes: Zavala Cué vs. 29 de Septiembre, Cerro Corá vs. 12 de Junio FC y Atlético La Merced vs. Varadero FC. Fiente fecha libre: San Antonio.