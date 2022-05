Cerro Corá, “29″, José Meza y Simón Bolívar son líderes en la Copa de Oro de salonismo

“29″ y Cerro Corá están con 10 unidades, 12 de Junio 9, Varadero FC 8, La Merced y San Antonio 5, Zavala Cué 1. El campeón del Cono Sur, José Meza suma 11 puntos, seguido por Independiente de Barrio Obrero 9, Capiatá FC 8, Atenas 7, NSA/CE 6, Paso Medín 4 y San Alfonso 3. En la C domina Simón Bolívar con 14 unidades, Sport Azucena y Atlético Occidental 8, Fomento de Barrio Obrero 7, Artemios FC 6, La CUR 3 y Universitario 2.

Lea más: Revanchas de la Copa de Oro de salonismo a partir de mañana

Noche de juegos

Esta noche se disputarán los partidos por el Grupo C: Fomento vs. Artemios FC, Universitario vs. Sport Azucena y Occidental vs. La CUR.

El viernes, por la Serie A: 12 de Junio vs. Zavala Cué, Varadero vs. San Antonio y Cerro Corá vs. La Merced. Anoche jugaron por la Serie B.