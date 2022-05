Preseas guaraníes en el Campeonato Argentino de Judo

El certamen se desarrolló en la localidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, del país vecino y concluyó el domingo.

La delegación acudió producto de la invitación realizada a la Federación Paraguaya de Judo.

El ente llevó a 16 atletas en las categorías infantil, cadete y junior.

La competencia fue organizada por la Confederación Argentina de Judo, y contó con la extraordinaria participación de unos 1.300 judokas.

Medallistas

Los paraguayos que medallaron fueron:

Oro: Agustín Ledesma, en 64 kg. Sub 15 y Marcelo Vicentini, en 66 kg. Sub 21;

Plata: Marcelo Peralta en +90 kg. Sub 18; Mateo Ortiz en 60 kg. en Sub 21; Diego Noguera en 81 kg. Sub 21.

Bronce: Salomé Báez en 70 kg. Sub 18 y Evelyn González, en 57 kg. Senior Iniciantes.