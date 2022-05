Orden en la Liga Premium de futsal FIFA

Exa Ysaty derrotó 4-3 a Sport Colonial en el partido correspondiente a la regularización de la fecha 5 por el grupo B.

Poco a poco se va conociendo a los que avanzarán a la fase de cuartos de final del certamen. El martes surgirán los 8 mejores cuando se dispute la última fecha de esta primera fase.

Los juegos del martes, por el Grupo A son: Recoleta vs. Villa Hayes, Santaní vs. Afemec y Coronel Escurra vs. Cerro Porteño. Libre: Star’s Club.

Grupo B: Santa María vs. Deportivo Humaitá, Furia Villeta vs. Exa Ysaty, Presidente Hayes vs. Sport Colonial. Libre: Olimpia.

Posiciones

Grupo A: Villa Hayes, Cerro Porteño y Star’s Club 11 puntos, Recoleta y Afemec 6, Escurra 4, Santaní 1.

Grupo B: Olimpia 18 puntos, Exa Ysaty y Sport Colonial 9, Santa María y Deportivo Humaitá 6, Hayes 4 y La Furia Villeta 1.