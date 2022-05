Montse Viveros, bien en la Copa del Mundo de Esgrima de Dubai

El duelo local obligó a la suspensión de todas las actividades, incluyendo las deportivas que se venían desarrollando en Dubai.

Monte estuvo entre las mejores, cuando estaban definiéndose las posicisiones finales del torneo ecuménico.

La Comisión técnica se reunió y resolvió suspender la justa, otorgando los puntos para el ranking internacional que estaban en juego, a las tiradoras que llegaron a las instancias definitorias.

El camino de Montse. Los triunfos de la paraguaya en la fase de poules, fueron un total de cuatro: 5-4 vs. Lee, 5-2 vs. Saito, 4-3 vs. Washington, 5-4 vs Azam Bakhti.

En las eliminatorias, la paraguaya conquistó otras dos victorias: 15-9 vs. Paria Mahrokh y 15-9 vs. Naiara Aldana. Fue el momento en que Montserrat, el coach nacional profesor Juan Lucas, con la asistencia del maestro Evandro Oliveira, conocieron la decisión de los organizadores.

Monterrat se prepara para su siguiente desafía, el Panamericano de Esgrima de Asunción, del 2 al 8 de junio próximos, donde se definirán las plazas para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.