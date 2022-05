Novak Djokovic conquista el Masters 1000 de Tenis de Roma por sexta ocasión

Y lo hizo sin ceder un solo set. Fue la victoria número 1.001 en la carrera del serbio, que ya entró en el selecto club de jugadores con más triunfos, junto a Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl y Rafael Nadal, al superar en semifinales al noruego Casper Ruud.

Fue la semana perfecta para ‘Nole’, que además de su victoria 1.000 y la corona de Roma, consiguió mantener el puesto más alto de la clasificación hasta Roland Garros. Djokovic jugó su segunda final del año, después de la perdida ante el ruso Andrey Rublev en Serbia, y esta vez no falló. Derrotó con claridad a un Tsitsipas que no compareció en la primera manga y que no supo aprovechar su ventaja en la segunda.

Djokovic vuelve a coronarse en Roma, en una de las semanas más especiales de su carrera. Es la undécima temporada consecutiva en la que Novak ha alcanzado al menos una final de Masters 1.000, y sólo Roger Federer y Rafael Nadal, con 14 y 15, respectivamente, han visto más temporadas de este tipo durante sus carreras.

El jugador serbio, a punto de cumplir 35 años, es el que más Masters 1.000 acumula de la historia con un total de 37. Además, es el único que ha ganado los nueve torneos de esa categoría. EFE

Swiatek, también reina

La polaca Iga Swiatek arrolló ayer en la final del WTA 1.000 de Roma a la tunecina Ons Jabeur en dos sets, por 6-2 y 6-2, lo que le acredita como campeona del torneo italiano por segundo año consecutivo. Swiatek mantiene su reinado en Roma.

La número 1 mundial completó su brillante paso por la capital italiana con una final en la que también fue muy superior a su rival, flamante campeona del abierto de Madrid, a la que desesperó con sus precisos y potentes golpes para agenciarse su quinto WTA 1.000. La primera tenista polaca de la historia en ganar un ‘Grand Slam’, Roland Garros en 2020, no cedió ni un solo set en su camino a la final del Foro Itálico.

La victoria de Swiatek significa su quinto WTA 1.000 en su carrera. A sus 21 años, se coloca como la referencia del tenis femenino y como candidata a levantar Roland Garros, el primer y único ‘Grand Slam’ que tiene en su vitrina. EFE