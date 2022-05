Simón hila ocho triunfos en la Copa Divisional de Oro de salonismo

Lejos en las puntuaciones, pero como escolta al fin y al cabo, Fomento de Barrio Obrero consiguió una importante victoria sobre La CUR, también con goleada de por medio 10-3. Por su parte, el Club Atlético Universitario se impuso por 7 a 4 al Atlético Occidental.

Anoche se completaban los juegos de la tercera fecha de revanchas, con los partidos de la Serie A: La Merced vs. 12 de Junio, 29 de Septiembre vs. San Antonio y Varadero FC vs. Cerro Corá de Lambaré.

Taller de capacitación

Hoy se desarrollará el Taller de Capacitación de Fútbol de Salón, a cargo del Profesor Saúl Santander, en el Salón Cacique Arapysandu de San Ignacio.

Será de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00. Los módulos: Roles del DT, Sistemas Defensivos y Ofensivos.