Cuarta fecha de revanchas de la Copa Divisional de Oro de salonismo

En Ñemby jugarán Sportivo José Meza contra Independiente de Barrio Obrero. Paso Medín recibirá a Capiatá FC en cancha de la Seccional de Villa Elisa.

Lea más: Cerro Corá sigue al frente de la Serie A en la Copa de Oro de salonismo

Finalmente, Nuestra Señora de la Asunción/Casa España se pertrecha en cancha de Simón Bolívar para recibir al Deportivo Atenas.

La fecha se completará el viernes, con los juegos por las series A y C del torneo: Fomento de Barrio Obrero vs. Universitario, Simón Bolívar vs. La CUR, Sport Azucena vs. Artemios FC. También jugarán: San Antonio vs. Zavala Cué, 29 de Septiembre vs. Atlético La Merced y 12 de Junio vs. Varadero FC.