Olimpia contra Alemán por el Panamericano de Clubes de balonmano

Ayer el tetracampeón metropolitano de nuestro país enfrentaba al San Fernando de Argentina, en la jornada inaugural, cuyo inicio sufrió excesivo retraso debido a ciertos inconvenientes que se suscitaron en el trayecto que debía realizar el team guaraní hacia el estadio SAG Villa Ballester.

A la fase semifinal, que se disputará el viernes, avanzarán los 3 primeros de sus grupos y el mejor segundo. Los demás equipos disputarán los partidos posicionales.

Los otros partidos de la fecha: USAB de Chile vs. Municipalidad de Maipú y Ovalle de Chile vs. SAG Ballester de Argentina.

Mañana: Pinheiros vs. USAB, San Fernando vs. Colegio Alemán y Taubaté vs,. SAG Ballester.

Resultados de ayer. El anfitrión SAG Ballester se impuso al Handebol Taubaté de Brasil, por 28 a 20, por el Grupo 1 de la competencia.

Luego, Pinheiros de Brasil se impuso a Municipalidad Maipú de Argentina, por 35 goles contra 19.