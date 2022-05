Rival de FPC, con problemas

El Bocca y FPC protagonizarán la semifinal 1, mientras que Berazategui de Argentina y Defensor Sporting, el anfitrión con Paola Ferrari en sus filas, jugarán la otra “semi”.

Los ganadores jugarán por el preciado trofeo continental al día siguiente. A Bocca, que avanzó a esta etapa como mejor segundo de la etapa grupal, mientras el equipo guaraní fue ganador de su grupo y con mejores números de la fase. También clasificaron como ganadores de sus grupos el Berazategui y el Defensor.

El equipo ecuatoriano no tiene entrenador, porque su DT también es seleccionador de la U18 que jugará el torneo FIBA en México y el profesional se metió de lleno en esa empresa.

Por otra parte, las dos estadounidenses que reforzaban el Bocca viajaron a EE.UU. y no retornaron.

Las jugadoras que no son de Guayaquil fueron a sus lares en estas semanas, motivo por el cual el elenco ecuatoriano no estaría ni siquiera practicando. Si bien la directiva del Bocca no desistió aún del compromiso, las cosas no están fáciles y extraoficialmente se sabe que la institución no ha adquirido aún los billetes para el viaje a Uruguay.

* NBA. Los Dallas Mavericks salvaron el martes su primer partido de eliminación y pusieron 1-3 en su final del Oeste ante los Golden State Warriors (119-109) gracias a una exhibición colectiva de triples y a un Luka Doncic que se quedó a una sola asistencia del triple-doble. Anoche jugaban el 5 juego Celtics y Heat en Miami.