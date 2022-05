Tercer Open de taekwondo en el Arena SND

Tomarán parte del Open, las asociaciones: Villarriqueña, Hankook, Overlang, Concepcionera, Ovetense, Oh Do Kwan, Oh Yang, Águila Real, Occidental, Encarnacena. También estarán representados los Maestros en Alianza, así como atletas de élite de la República Argentina y República Federativa del Brasil.

Lea más: Tremenda participación en el Open de Taekwondo WT

El arranque de las actividades de la fecha será a las 13:00, en las modalidades de Poomsae y Kiopa. Mañana, los combates de taekwondo empezarán a las 8:00 con los máximos exponentes de artes marciales.

Lea más: Presentan Open Paraguay de Taekwondo WT

Convocatoria de la Confederación

Por otra parte, la Confederación Paraguaya de Taekwondo W.T. publicó la convocatoria a todos los cintos negros del país, para entrenar de lunes a viernes, de 20:00 a 22:00 en el polideportivo de gimnasia de la SND, sin distinción de organizaciones.

El ente procura que nuestro país tenga una excelente representación en los Juegos Odesur “Asunción 2022″, que se llevará a cabo en octubre próximo.

El entrenamiento será dirigido por el maestro Rubén Ramírez, con la supervisión del maestro Sebastián Giovine, en Kiorugui (combate) ; técnico de Poomsae (formas) el maestro Derlis Trébol y asistente de Poomsae maestra Betharrán Chamorro.

Consultas: 0981–403725 maestro Carlos Moreno; 0983–224274 maestro Carlos Willians.