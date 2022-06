Nueva fecha de la Copa División de Oro de fútbol de salón

El Sportivo José Meza recibirá en su casa al NSA/CE. Paso Medín oficiará de local en la Seccional de Villa Elisa, para jugar contra San Alfonso. Finalmente, Independiente de Barrio Obrero será local en la Seccional 19 enfrentando a Capiatá FC.

Lea más: Atenas iguala con José Meza por la Copa Divisional de Oro de salonismo

Mañana prosigue la fecha, con los partidos de la Serie C: Simón Bolívar vs. Fomento de Barrio Obrero, Sport Azucena vs. Atlético Occidental y La CUR vs. Artemio FC.

El viernes se completa la ronda, con los juegos por la Serie A: 29 de Septiembre vs. 12 de Junio, Atlético La Merced vs. Zavala Cué y San Antonio vs. Cerro Corá.

Principales posiciones

Serie A: 29 de Septiembre 15 puntos, Cerro Corá y 12 de Junio 13, Varadero 11.

Serie B: José Meza 16 puntos, Atenas y Capiatá 14, Independiente 13.

Serie C: Simón Bolívar 20 puntos (clasificado), Azucena 14, Fomento 13, Occidental 10.

Avanzarán a la fase de cuartos de final los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. La etapa decisiva será un cuadrangular final.