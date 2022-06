Tercer día del Trophy de balonmano

Los encuentros de los paraguayos, en el polideportivo municipal de la Ciudad Universitaria, serán a las 18:00 y 20:00, en Sub 18 y 20, respectivamente.

Lea más: En marcha el IHF Trophy de balonmano “San Lorenzo 2022″

La selección paraguaya, en juvenil, cayó en el debut del martes contra Guyana Francesa 26-24.

Anoche, las selecciones guaraníes en las dos categorías se enfrentaban a los ecuatorianos.

Mañana, por la cuarta fecha, el rival será Perú y el sábado, en el último día del sudamericano, Colombia, en las ambas categorías.

Los demás juegos de hoy: 10:00 Perú vs. Venezuela (18), 12:00 Perú vs. Guyana (20), Colombia vs. Ecuador en las dos categorías, a las 14:00 y a las 16:00.