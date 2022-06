Olimpia y Libertad son líderes en la Liga Nacional de baloncesto

Los Kings ganaron sus cuatro partidos, mientras que Libertad disputó ya los cinco cotejos de esta primera ronda, venciendo en el último de ellos a Mariscal Estigarribia de Amambay.

Deportivo San José ha ganado sus tres partidos y es escolta con 6 unidades.

Colonias Unidas y Félix Pérez Cardozo están con 4 puntos.

Colonias disputó 3 partidos, mientras que Félix Pérez ya bajó al parquet en 4 ocasiones.

Mariscal Estigarribia cierra la tabla con 3 puntos, en tres presentaciones.

Últimos resultados. En la última jornada, disputada el sábado, en uno de los cotejos, Colonias Unidas Gold se impuso por 58 a 44 a Félix Pérez Cardozo.

El partido se disputó en el Ka’a Poty de Obligado, donde los colonos se impusieron por buen margen, con parciales: 13-16, 22-11, 13-6 y 10-11.

En el otro partido del día, Mariscal Estigarribia de Amambay cayó 83-103 contra Libertad, con parciales de 17-25, 24-26, 19-26 y 23-26. El partido se jugó en La Huertita de los gumarelos.

Siguientes partidos. Los próximos compromisos son: Deportivo San José vs. Colonias Gold, el jueves, Mariscal Estigarribia vs. Félix Pérez Cardozo el viernes, Mariscal Estigarribia vs. Colonias Gold el viernes y el partidazo Olimpia Kings vs. San José previsto para el lunes 27 de los corrientes, con el que culminará la etapa hexagonal.