Los últimos clasificados en la Copa Divisional Oro de salonismo

Hasta acá se anotaron Simón Bolívar, Sportivo José Meza, Sport Azucena,12 de Junio y 29 de Septiembre.

Esta noche jugarán, por la Serie B: Sport Azucena vs. Fomento de Barrio Obrero en Coronel Oviedo, Atlético Occidental vs. Simón Bolívar en Benjamín Aceval y Universitario vs. Artemio FC en San Antonio de Padua. Fomento intentará sumar los dos puntos para “pescar” por ser uno de los dos mejores terceros y avanzar.

El viernes se completará la séptima fecha de revanchas, con los juegos por la Serie A: 12 de Junio vs. San Antonio, Cerro Corá vs. 29 de Septiembre y Varadero vs. Zavala Cue.

Anoche jugaban, por la Serie B: San Alfonso vs. Sportivo José Meza, Nuestra Señora de la Asunción/Casa España vs. Paso Medín y Atenas vs. Capiatá FC. José Meza era el único clasificado y aparecían como potenciales semifinalistas Independiente de Barrio Obrero con 15 puntos, Atenas y Capiatá 14.

Para la etapa semifinal clasificarán 8 clubes y los ganadores avanzarán a la etapa decisiva, que será un cuadrangular final.