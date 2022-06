Rugby nacional: arrancó el Clausura

En el estadio “Héroes de Curupayty” San José (campeón del Apertura) no pudo en su debut e igualó 20 a 20 con Santa Clara.

Otro cotejo fue el que disputaron Club Universitario de Rugby de Asunción (Curda) y Cristo Rey, donde Curda fue superior y consiguió un triunfo de 42-12 en la cancha de Miraflores.

En tanto que en el último encuentro Luque Ruby, en la ciudad luqueña, derrotó a Asunción Rugby Club por el marcador de 26-10.

El fixture del Clausura es como sigue: segunda Fecha 02/07/2022: San José vs Luque; Santa Clara vs CURDA y Asunción vs. Cristo Rey.

En la tercera Fecha 09/07/2022: CURDA vs. San José; Cristo Rey vs. Luque y Asunción vs. Santa Clara.

Ya en la cuarta Fecha 16/07/2022: Luque vs. CURDA; Santa Clara vs. Cristo Rey y San José Asunción.

La quinta jornada marcada para el 23/07/2022: Cristo Rey vs. San José; Luque recibe a Santa Clara y CURDA frente a Asunción.

A partir de la sexta fecha se invierten las localías, mientras que las semifinales están marcadas para el 10 de setiembre y la final se estableció para el 19 de setiembre.