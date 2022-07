Turf: Una particular y 6 oficiales en el hipódromo de Asunción

En la “mano a mano” de studs calendarios, los tresañeros Candela del 30 de Noviembre y Napoleón del 22 de Septiembre correrán desde el fondo de la recta.

La última suelta será la de mayor categoría (8ª) de la reunión, sobre la distancia de 1.100 metros, donde correrán: Huracán (L. Giménez, 56 kilos), Pack of Wind (D. Ramírez, 52-3), Palo Santo (C. Mora, 56), Arapahoe (R. Ibarra 52-4), Last Violin (J. Ramírez, 54), Jubiloso (S. Ortellado, 52), Inalcanzable (M. Rivas, 52), Sixarium Court (C. Romero, 54), Thunder (J. Figueredo, 56), Patotero (J. Portillo, 52-4).

El pick-4 se inicia con la suelta de hembras del handicap inferior: Kuñai (L. Giménez, 56), La Esperada (J. Ramírez, 52), Preta Bella (no corre), Abuela Doriana (O. Gayoso, 54), Primavera (C. Mora, 52), Revalorizada (C. Ortega, 54), Bellísima (J. Portillo, 54), Carol (M. Rivas, 54).

Jugadas en ventanillas. En cuanto a los pozos garantizados más jugosos, el pick-4 tendrá G. 8.000.000, la triple grande G. 18.000.000 y el duplo final G. 5.000.000.