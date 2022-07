Fútbol de salón: Fiesta de menudos en Ñemby

La cartelera, a partir de las 17:00, será la siguiente: Amambay vs. Hernandarias (Serie B), Concepción vs. Villa Hayes (B), Caaguazú vs. Itauguá (A). A continuación se desarrollarán los actos inaugurales con el desfile de las delegaciones, a partir de las 20:00. En el choque de fondo, debutará la selección anfitriona, Ñemby enfrentando a San Ignacio, por la Serie A.

Mañana: Caaguazú vs. San Ignacio, Concepción vs. Amambay, Ñemby vs. Itauguá y Villa Hayes vs. Hernandarias. El jueves se cierra la fase grupal, con estos encuentros: Hernandarias vs. Concepción, Villa Hayes vs. Amambay, San Ignacio vs. Itauguá y Ñemby vs. Caaguazú. Avanzarán los dos mejores de cada grupo.

Las semifinales serán el viernes, entre el 1° vs. 2° de cada grupo, y la gran final el sábado.