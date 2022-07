Fútbol de salón: Segundo día del Nacional C11

Los juegos, con apertura a las 18:00, son los siguientes: Caaguazú vs. San Ignacio Misiones (Serie A), Concepción vs. Amambay (B), Ñemby vs. Itauguá (A) y Villa Hayes vs. Hernandarias (B).

Mañana culmina la fase grupal, con estos cotejos: Hernandarias vs. Concepción (B), Villa Hayes vs. Amambay (A), San Ignacio vs. Itauguá (B) y Ñemby vs. Caaguazú (B).

Clasificarán los dos equipos con mayor cantidad de puntos de cada serie a la etapa semifinal, que se disputará el viernes.

El sábado será la gran final, con los ganadores de las “semis”, mientras que también jugarán los perdedores por la presea de bronce, para completar el podio.

Anoche comenzó esta gran fiesta infantil en Ñemby, con los actos inaugurales en medio de los cuatro cotejos previstos: Amambay vs. Hernandarias (Serie B), Villa Hayes vs. Concepción (B), Caaguazú vs. Itauguá (A) y la anfitriona Ñemby vs. San Ignacio (A).