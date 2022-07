Fútbol de salón: Concentración de niños

Hoy, desde las 18:00, jugarán: Hernandarias vs. Concepción, Villa Hayes vs. Amambay, San Ignacio vs. Itauguá y Ñemby vs. Caaguazú. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, jugando en forma cruzada, el primero de una serie contra el segundo del otro grupo, y viceversa.

Estas “semis” se disputarán mañana, mientras que la final y el juego por el tercer puesto se disputarán el sábado.

Derrota del anfitrión

En la jornada inaugural cayó Ñemby, en el choque de fondo del día, contra San Ignacio. La selección anfitriona perdió 2-3 contra los misioneros.

Los demás resultados: Hernandarias 8 - 1 Amambay (Serie B), Concepción 10 - 1 Villa Hayes (B), Caaguazú 7 - 2 Itauguá (A) y Ñemby 2 - 3 San Ignacio.

Segunda jornada

Ayer, en el primer cotejo, Caaguazú goleó 9 a 2 a San Ignacio.

Luego jugaban: Concepción vs. Amambay, Ñemby vs. Itauguá y Villa Hayes vs. Hernandarias.