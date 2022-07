Futsal FIFA: La Super Liga Femenina

En la jornada inaugural jugarán Silvio Pettirossi vs. Olimpia, a las 19:30, y a las 21:00, la anfitriona General Genes recibirá al Exa Ysaty.

Tiene fecha libre el club Carlos Antonio López.

Lea más: Colonial en semifinales de la Libertadores

Liga Premium

Hoy, a las 12:30 se disputarán un cotejo por la feha 5 del torneo Clasura de la Liga Premium. El miércoles empezó la fecha y prosiguió anoche.

En el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo jugarán Exa Ysaty y Sport Colonial, por la Serie B.

Tres partidos están pendientes. El miércoles jugarán Villa Hayes vs. Coronel Escurra, el viernes Olimpia vs. La Furia Villeta y el sábado Afemec vs. Cerro Porteño.

Estos partidos quedaron pospuestos por la presencia de jugadores de estos clubes en la selección paraguaya que disputa amistosos en Argentina, contra la selección local. Anoche se jugó el primer partido en Buenos Aires y mañana será el otro en Rosario.

Lea más: Amistoso con Argentina