Alcaraz avanza a cuartos en Hamburgo

Alcaraz resistió y terminó por fundir al balcánico, un tenista rocoso que puso en aprietos al primer favorito de la competición.

En cuartos de final se medirá al ruso Karen Khachanov, séptimo cabeza de serie, que ganó por 6/3 y 7/5 al italiano Fabio Fognini, campeón de este evento en el 2013.

Lea más: Thiem prolonga su progresión

Los cuartos de final se completan con el duelo entre el ruso Aslan Karatsev, que remontó al colombiano Daniel Elahi Galán (3/6, 6/3 y 6/4) y el argentino Francisco Cerúndolo que eliminó al ruso Andrey Rublev, segundo favorito, y sumó su séptima victoria seguida (6/4 y 6/2).

US Open y la vacunación

La organización del US Open de tenis afirmó en un comunicado que el torneo “no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero” respetará “la posición del gobierno” sobre los viajes al país de ciudadanos no estadounidenses no vacunados”. Esto en principio puede dejar fuera al serbio Novak Djokovic, quien tras ganar Wimbledon desea jugar el torneo neoyorkino si dispone de permiso para entrar en el país.