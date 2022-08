Baloncesto: Desde hoy botan de nuevo la naranjada

Son siete los clubes que se prendieron para el segundo certamen de la principal Liga de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), mientras que las chicas basketeras siguen esperando su torneo de baloncesto.

Tomarán parte del Clausura: Deportivo San José, Olimpia Kings, Libertad, Colonias Unidas de Obligado, Félix Pérez Cardozo, Deportivo Campoalto y el Club Atlético Ciudad Nueva.

Juegos de hoy

Los partidos que se disputarán en la jornada inaugural son: San José vs. Ciudad Nueva, en el polideportivo “León Condou”; Olimpia Kings vs. Campoalto en el “Osvaldo Domínguez Dibb” y Libertad vs. Félix Pérez Cardozo, en La Huertita. Tiene fecha libre Colonias Unidas.

Desde el jueves, otra ronda

La segunda fecha se iniciará el jueves, con estos cotejos: Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings en el polideportivo “Efigenio González” y Campoalto vs. San José en el Comando Logístico. El viernes se completa la fecha en el Ka’apoty de Obligado, con el partido Colonias Gold vs. Ciudad Nueva. Esta libre Libertad.