Baloncesto: Se disputa la segunda fecha del “Clausura”

El campeón del torneo Apertura de baloncesto, Deportivo San José visitará a Deportivo Campoalto, en el polideportivo del Comando Logístico.

Félix Pérez Cardozo abrirá las puertas del “Efigenio González” al Olimpia Kings, intentando obtener su primer triunfo.

Colonias Unidas Gold recibirá al Club Atlético Ciudad Nueva en el estadio Ka’a Poty de Obligado. Tiene fecha libre Libertad, que en el debut se impuso ajustadamente a Félix Pérez, por el marcador de 69-64.

En la jornada inaugural, el lunes, también ganaron los otros dos . San José se impuso a Ciudad Nueva 120 a 53, mientras que los Kings batieron 104-71 a Campoalto.

La próxima ronda se celebrará el lunes, con estos juegos: San José vs. FPC, Kings vs. Libertad y Campoalto vs. Colonias Gold. Libre: Ciudad Nueva.

La tercera fecha se disputará el próximo fin de semana.