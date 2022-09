Gimnasta denuncia haber quedado fuera “injustamente” de los Juegos Odesur y la Federación da su versión

Kiara Mallada, representante paraguaya en la rama de gimnasia artística que se encuentra entrenando en Argentina, denunció que la Federación Paraguaya de Gimnasia la dejó fuera de los Juegos Odesur cuando restaban 30 días para el inicio, que será el 1 de Octubre. Sin embargo, de la matriz de esta disciplina de nuestro país, indicaron que las representantes elegidas son las de mejor puntajes y que hasta la fecha aún no han recibido un pedido oficial de apelación.

En marzo de este año, la federación habría envíado una circular aclarando que se realizarán dos controles en el año y para la clasificación a los Juegos, se tomaría el mejor puntaje de las dos pruebas con un puntaje mínimo como base, que semanas después fue obviado por el Comité Olímpico Paraguayo (COP) ya que no coincide con el contexto nacional.

Circular FPG

El primer control se realizó en el mes de mayo, donde se presentaron tres gimnastas y el podio quedó de la siguiente manera: 1ª Sol Acosta, 2ª Kiara Mallada (denunciante) y 3ª Paola Barboza. En dicho control, se decidió que Sol Acosta, gimnasta que entrena en Italia, sería la única representante.

Más adelante se determinó que el país presente más atletas al tratarse de una ocasión especial, por lo que designaron 5 cupos en total, de los cuales uno ya estaba ocupado por la clasificada (Sol Acosta).

El martes 30 de agosto se realizó el segundo control de la evolución para ver los avances, pero resultó ser un selectivo clasificatorio para solamente dos cupos restantes, hecho que –según Kiara Mallada– fue comunicado después de la competencia, donde ella había quedado fuera de las clasificadas.

La versión de Kiara

“Nos dijeron que no tendrían en cuenta el primer evaluativo. La preparación en una clasificatoria es distinta, yo no iba a arriesgarme a presentar la mayor dificultad donde hay mayor rango de error”, aseguró la atleta a ABC.

“Nuestra queja también fue que la que clasificó como tercera, no participó de los anteriores evaluativos. Hecho que no corresponde por la circular que ellos mandaron en marzo”, agregó.

La compatriota también explicó una serie de percances con la Federación Paraguaya de Gimnasia (FPG), que recalaron en estas “maniobras injustas”.

“Cuando el Comité pidió que aumentaran el cupo, un abogado se comunicó conmigo para presentar la lista. La federación me ponía como condición que yo haga un video por instagram, pidiendo perdón por todo lo que yo había dicho en una nota pasada, donde dije que yo sola me costeaba mi carrera y que la federación no me daba fondos. Hecho que es una realidad”.

Apunta a represalias

Kiara, además asegura que las represalias empezaron desde un reclamo que ella había hecho el año pasado, debido a que la federación suprimió las horas de entrenamiento de cara a los Juegos Odesur con la entrenadora designada.

“Entrenábamos en un solo turno y nos quitaban dos horas. Yo solo reclamaba lo que correspondía, y ellos me dijeron que vaya nomás a entrenar a otro país, siendo que aquí tienen los fondos y la entrenadora. Nunca estuvo en sus intereses hacer crecer el deporte”, expresó.

Kiara Malla cerró la nota asegurando que siempre recibió el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes, a diferencia de la FPG.

Desde ABC Color, recurrimos a la Federación Paraguaya de Gimnasia a modo de tener la versión de esa organización, y desde donde aseguran lo siguiente:

“Las gimnastas que van a representar a Paraguay en los Juegos Odesur son las de mejores puntajes”. Por otro lado, aducen que “la FPG no recibió ninguna apelación de algún club, teniendo en cuenta que en los estatutos son los clubes los que deben apelar y no las gimnastas”.

Comunicado FPG