Baloncesto: San José con impecable rueda

El team “santo” ganó por 89 a 75, con parciales de 23-19, 22-21, 22-14, 22-21, donde se observa que los “colonos” no le facilitaron nada a los campeones del Apertura del baloncesto.

En el otro cotejo de la fecha, Olimpia Kings goleó al Club Atlético Ciudad Nueva, por el marcador de 114-60. Los chicos fueron todos franjeados: 27-14, 42-9, 26-19, 19-18.

Otro de los favoritos en los encuentros de la jornada, Libertad, tuvo auspiciosa visita al Deportivo Campoalto, logrando la victoria con el score de 69-48. Los parciales fueron de 9-22, 11-18, 7-20, 21-9.

Posiciones de la rueda

Concluida la primera rueda, San José lidera con 12 puntos, Olimpia Kings 11, Colonias Gold 10, Libertad 9, Ciudad Nueva 8, Félix Pérez Cardozo 7, Deportivo Campoalto 6.

Revanchas

La rueda de revanchas arrancará mañana, con los siguientes partidos: Ciudad Nueva vs. San José, a las 19:30 en “La Catedral” ciudense; Deportivo Campoalto vs. Olimpia, en el polideportivo del Comando Logístico y Félix Pérez Cardozo vs. Libertad en el “Efigenio González” de Villa Morra.

Tiene fecha libre Colonias Gold.