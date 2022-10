Balonmano: Arranca Nacional de menores

En la fecha se disputarán nada menos que 8 partidos de balonmano, con los actos inaugurales previstos en medio de los juegos, a las 17:45.

Los partidos de hoy, a partir de las 13:00, son: Amambay vs. Santaní (U14 femenino, Grupo A), Campo 9 vs. Pilar (U14 masculino, Grupo A), Fernando de la Mora vs. Hernandarias (U18 femenino, Grupo B), Coronel Oviedo vs. Pilar (U19 masculino, Grupo B).

Luego de los actos inaugurales jugarán: Yaguarón vs. Encarnación (U14 femenino, Grupo A), Yaguarón vs. Luque (U14 masculino, Grupo A), Yaguarón vs. Encarnación (U18 femenino, Grupo B) y Yaguarón vs. Mallorquín (U19 masculino, Grupo B).

Las jornadas de la primera etapa proseguirán mañana y el sábado. El domingo se disputarán los partidos por el tercer puesto y las finales.