Ajedrez por Zenón Franco: Campeonato de EE. UU. 2022, victorias de Fabiano Caruana y Jennifer Yu

Fabiano Caruana (2.763) logró la victoria en el certamen absoluto, invicto, con 8½ puntos sobre 13; es el segundo título nacional de Caruana, el anterior fue en 2016. Ray Robson (2.690) terminó segundo con 8 puntos y en el tercer lugar quedaron empatados Awonder Liang (2.608) y Leinier Domínguez (2.747) con 7½ puntos.

El quinto puesto fue compartido por nada menos que cinco jugadores, entre los que estuvo Hans Niemann (2.698). En el torneo femenino Irina Krush (2.432) y Jennifer Yu (2.297) finalizaron empatadas con 9 puntos sobre 13 , en el desempate se impuso Yu, el tercer lugar fue para Thalia Cervantes Landeiro (2.272), con 8 puntos.

La página oficial del torneo es: https://www.uschesschamps.com/2022-us-championships/

Demanda de Niemann a Magnus Carlsen, Chess.com y otros

El 20 de octubre, al finalizar el torneo, Niemann interpuso en Misuri una demanda solicitando “no menos de $100,000,000” por daños y perjuicios contra sus principales acusadores de hacer trampa: Magnus Carlsen, Play Magnus, Chess.com, Daniel Rensch e Hikaru Nakamura. Más abajo hablamos un poco más de este tema.

Campeonato absoluto de EE. UU. 2022

Esta edición del campeonato de EE. UU., de Categoría 17 (2.672 de Elo promedio), es el más fuerte de los últimos años y posiblemente de la historia. Desarrollo del torneo Caruana comenzó con dos empates en las primeras rondas, en las dos siguientes consiguió doblegar a Dariusz Swiercz (2.652) y Hans Niemann y se adueñó de la punta, ya para no dejarla.

Tras empatar en la ronda 5, Caruana consiguió un nuevo triunfo en la sexta ronda ante Elshan Moradiabadi (2.534) es una partida muy interesante, que elegimos para comentar; Caruana se distanció entonces en un punto de Awonder Liang, Ray Robson y Samuel Sevian (2.684).

Para Moradiabadi fue el inicio de una pesadilla comenzada en la ronda anterior, en las últimas nueve rondas solo consiguió un empate. Un nuevo triunfo en la ronda 7, ante Aleksandr Lenderman (2.535), dejó a Caruana con un solo perseguidor, Ray Robson, a un punto, esa ventaja se redujo posteriormente, no obstante, Caruana consiguió imponerse en solitario con las tablas sin lucha en la última ronda ante Levon Aronian.

Sobre este empate sin lucha, con blancas, Caruana comentó: “Normalmente me hubiera gustado jugar, al menos un poco. Por supuesto que las tablas eran un buen resultado en la última ronda, considerando la situación del torneo, pero trataré de decirlo suavemente, es un gran día para Levon y creí que hubiera sido erróneo por mi parte jugar esta partida. Esa fue solo parte de la razón.

Simplemente pensé que unas tablas eran adecuadas desde todo punto de vista”. Levon Aronian tuvo un mal torneo, terminó décimo con 6 puntos, sigue sin levantar cabeza desde la pobre actuación con EE. UU. en la Olimpiada de Chennai.

En la penúltima ronda ganó su única partida del torneo, tras la que comentó: “Estoy aliviado, porque no ganar por tanto tiempo puede dañar tu sistema mental. No creo que fuera una partida de gran calidad, pero en este momento ¡acepto cualquier clase de victoria!”.

Igualmente, Aronian perderá 20 puntos de Elo en la lista del 1 de noviembre. El segundo lugar correspondió a Ray Robson, que se acercó a Caruana a solo medio punto en la ronda 9, y así finalizó. Robson fue el único rival que estuvo siempre al acecho del campeón, con los más de 11 puntos ganados, Robson habrá superado los 2.700 de Elo en la próxima lista del 1 de noviembre.

Hans Niemann

Tras la séptima ronda se le preguntó al líder Caruana si la gente lo reconocía por la calle, lo que es comprensible, pues Caruana reside en San Luis, y dijo que sí, y muy divertido añadió, pero que no era por él mismo, la gente se le acercaba para preguntarle por Niemann.

“Esta partida es un mensaje”, dijo Hans Niemann después de vencer a Christopher Yoo, de 15 años, en la primera ronda y comentó: “Fue una partida tan hermosa que ni siquiera necesito describirla”.

“Creo que esta partida es un mensaje para todos. Todo esto comenzó conmigo diciendo que el ajedrez habla por sí mismo y creo que esta partida habló por sí misma y mostró al ajedrecista que soy, y también mostró que no voy a retroceder y que voy a jugar lo mejor posible al ajedrez, independientemente de la presión a la que esté sometido, y eso es todo lo que tengo que decir sobre esta partida.

El ajedrez habla por sí mismo, es todo lo que puedo decir”. Era el discurso de un triunfador eufórico, pero en las siguientes rondas ya no pudo hablar de la misma manera. De la segunda a la novena ronda cosechó tres derrotas e hizo cinco tablas, en ese momento, con su -2, compartía el penúltimo lugar.

Volvió a ganar en la décima ronda, y dijo con su optimismo habitual: “Supongo que si eres un idiota arrogante ¡a veces tienes recompensa! Para toda esa gente que piensa que no soy humilde: soy un absoluto idiota y que tengo mucho que aprender en el ajedrez. Debo trabajar en muchísimas cosas”.

“Creo que una remontada está en ciernes, porque ahora tengo dos blancas y juego contra dos de los jugadores de la parte baja”. Comentó que para ser ajedrecista profesional es necesaria “una muy alta tolerancia al estrés y al dolor, y tienes que tener una gran confianza en ti mismo”.

Sobre su situación en concreto dijo: “Ahora mismo sería muy fácil para mí sentirme desanimado por mi carrera y por lo que está sucediendo, pero poseo, desde siempre, fe y confianza en mí mismo, lo que me ha hecho perseverar a través de momentos muy difíciles en mi carrera ajedrecística, porque, para ser honestos, hubo como cuatro diferentes razones por las que podría haber abandonado el ajedrez para siempre, felizmente logré superarlos”.

Cuando se le preguntó cómo se describiría, respondió: “No diría que soy una marioneta. Diría que soy un ajedrecista competente en camino a convertirse en campeón del mundo. Así es como lo puse en mi perfil de LinkedIn”.

La “decapitación” del monarca negro

En la penúltima ronda sucedió algo muy extraño en su partida con Sam Sevian (2.684), que en caso de ganar todavía podía pelear por el primer lugar. Cuando Niemann estaba pensando, Sevian agarró el monarca de Niemann, algo no permitido y nunca visto, lo sacó del tablero y el monarca perdió su cruz (que no estaba pegada).

Hubo un momento tenso, la partida siguió con varias imprecisiones y Niemann volvió a ganar, esa fue su tercera victoria consecutiva. Tras la partida Niemann quitó hierro al asunto, y sobre su actuación comentó: “Creo que tras perder tres partidas me di cuenta de que no iba a ganar el torneo, por lo que me relajé un poco y también me di cuenta de que detesto mucho perder.

Tenía problemas con el sueño, quería dormir más, por lo que decidí jugar un ajedrez mejor. Tampoco quería darle a nadie la satisfacción de verme perder, porque estoy seguro de que a mucha gente eso le satisface, por lo que me gusto ganar. Me motivé, y, además, ¡no puedes ser siempre un idiota!”.

Las insinuaciones/acusaciones de Carlsen

El campeón mundial abandonó el torneo de San Luis tras perder con Niemann en la tercera ronda, no antes de jugar ni tras haber ganado, sino tras perder. Posteriormente rehusó jugar en una partida de la Generation Cup, uno los tantos torneos rápidos de primer nivel que se juegan por Internet (abandonó tras la segunda jugada), ello no impidió que ganase el torneo.

En una declaración pública tras ganar el torneo, entre otras cosas, Carlsen declaró: “Creo que Niemann ha hecho trampas más veces —y más recientemente— de lo que ha admitido públicamente. Su progreso ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o ni siquiera totalmente concentrado en posiciones críticas, mientras me superaba con las piezas negras con una contundencia que considero sólo sería posible para un puñado de jugadores. Esta partida contribuyó a cambiar mi perspectiva”.

Carlsen dice “creo” y “tuve la impresión”, no aportó ninguna prueba de que Niemann le ganase de forma fraudulenta. Es importante destacar que Niemann nunca fue acusado de hacer trampas en el tablero.

Anish Giri, el mejor jugador holandés dijo que la posición de Carlsen le recuerda a la de alguien que, en el póquer, realizó una apuesta fuerte sin tener nada y está obligado a seguir aumentando la apuesta.

Es asombrosa la capacidad de resistencia que tiene Niemann para ser objeto de un ataque continuo, no solo de aficionados anónimos sino nada menos que de parte del campeón del mundo y de la empresa más poderosa en el mundo del ajedrez.

Está claro que al joven de 19 años ser el centro de atención le encanta. Como vimos, se cansó de estar a la defensiva y, con su demanda, pasó al contraataque. Lo que me resulta extraño es que haya tanta gente atacando a Niemann sin tampoco aportar pruebas, tal vez sea influencia de las redes sociales.

Estamos acostumbrados a dar nuestra opinión, categórica muchas veces, y con cierta frecuencia sin los conocimientos necesarios y sin necesidad de respaldo.

Críticas a Carlsen

Carlsen no tiene tanto apoyo entre los profesionales, Garry Kasparov comentó en una entrevista a principios de octubre en Suecia: “Comprendo su frustración y su enojo al perder la partida y encontrar otras razones distintas a su propio mal juego en su partida para echar la culpa por su derrota”, pero “abandonar el torneo fue inaceptable… en esa partida concreta Magnus perdió sin ninguna evidencia de que sucediera algo ilegal. Creo que fue realmente negativo para el ajedrez, malo para San Luis.

Es uno de los torneos más importantes, si no el más importante del mundo”.

Editorial de The Guardian

El editorial de The Guardian del 2 de octubre, “Inocente hasta que se demuestre lo contrario”, es claro con respecto a la actitud de Carlsen, entre otras cosas comenta: “Niemann ha reconocido haber hecho trampas por Internet cuando era un adolescente, pero insiste en que nunca lo ha hecho en una partida presencial y lo niega con enojo.

‘Una vez que has hecho trampas eres un tramposo para siempre’ corean sus detractores, pero de ninguna manera Niemann debería ser condenado por sus faltas leves en donde había poco en juego. No hay evidencia de que hizo trampas cuando venció a Carlsen”.

Aquí la nota completa: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/02/the-guardian-view-on-chess-cheating-claims-innocent-until-proven-guilty

Veamos una magnífica partida de Caruana, basada en sus propios comentarios.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 26 de octubre de 2022