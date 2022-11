Ajedrez por Zenón Franco: Partidas Memorables (200), Vladimir Kramnik vs. Garry Kasparov, Londres 2000

El duelo se jugó del 7 de octubre al 2 de noviembre, a 16 partidas; Kasparov retenía el título no oficial con el empate; Kasparov cayó por 8½ a 6½, sin ganar una sola partida.

Aunque el título mundial no era el oficial, Kasparov, con 2.849 de puntuación Elo, era el jugador más fuerte del mundo y Kramnik (2.770) era el segundo de la lista Elo.

Kramnik fue elegido “a dedo”, tras haber perdido en 1998 el improvisado match clasificatorio contra Alexei Shirov en Cazorla 1998.

El encuentro Kasparov vs. Shirov no llegó a concretarse, y tampoco, aunque se habló de ello, el duelo de Kasparov con Anand, que era el Nº 2 en la lista Elo previa.

Era difícil no considerar a Kasparov como favorito ante Kramnik, su preparación era legendaria, tenía la experiencia de seis matches por el título, mientras que Kramnik solo había cosechado derrotas en los duelos importantes tanto de la FIDE como de la organización paralela.

La preparación de ambos rivales

Kasparov comentó que su idea era jugar 1.e4 como arma principal, “hicimos progresos apreciables en las aperturas del repertorio de Kramnik, demolimos la Defensa Petroff…examinamos las variantes Sveshnikov y Rauzer de la Siciliana y renovamos la Caro Kann con 3.e5 Af5 4.Cc3...y la Francesa con 3.Cd2…”, etc.

Una de las razones de la victoria de Kramnik estuvo en la elección de defenderse con la Variante Berlinesa, una línea donde se cambian las damas, con lo que la táctica, el terreno donde Kasparov era mejor que Kramnik, tiene menos importancia, ahí Kramnik estaba en ventaja, pues conocía la estructura muy profundamente.

De esa manera Kramnik anuló el 1.e4 de Kasparov.

Anand también mostró su admiración por el tratamiento novedoso de Kramnik en la Berlinesa y destacó que el de Londres fue uno de los matches más impresionantes de la historia.

“Mi meta era llegar con el máximo nivel de preparación, conocimiento ajedrecístico y físico. Quería estar seguro de que si perdía no fuera debido a algo estúpido, a falta de esfuerzo, sino porque no pude llegar al nivel adecuado”, comentó Kramnik.

Kasparov acotó, años después, en su libro Kasparov on Kasparov que su preparación había sido buena, “pero inflexible, y por lo tanto inefectiva”, no pudo utilizar allí ninguna de las ideas encontradas en la preparación, aunque sí en torneos posteriores.

Con negras Kasparov tampoco estuvo bien, perdió con la Defensa Grunfeld, (el español Illescas tuvo un rol destacado en los análisis de Kramnik), y con la Defensa Nimzoindia y sufrió con el Gambito de Dama Aceptado.

Kasparov señaló en su libro que “El estado de mi sistema nervioso tampoco era el ideal. Había acumulado fatiga emocional de las constantes victorias en los torneos y los interminables problemas organizativos con proyectos en Internet. También estaba agotado por mi juicio de dos años con mi exesposa que vivía en EE.UU., por el derecho a traer a mi hija Polina a Moscú al menos una vez al año”.

Otro factor que pudo haber influido es que Kramnik, a diferencia de Anand o Shirov, no tenía un score malo contra Kasparov (iban 3 a 3) y psicológicamente no estaba afectado, no se sentía inferior a Kasparov, aunque era consciente de que el favorito era Kasparov.

Kramnik comentó: “Me preparé bien psicológicamente, mucho mejor que mi oponente, y elegí la táctica correcta. No busqué una igualdad inmediata desde la apertura, sino que estaba listo para una defensa difícil y prolongada de posiciones inferiores. En cierto modo este fue un enfoque novedoso”.

Kasparov señaló en el libro mencionado que Kramnik llegó al match con nuevas ideas y que contribuyó al desarrollo del ajedrez.

Kasparov también dijo que sobreestimó el rol de los análisis de las computadoras, que no pudo soportar la intensidad de la lucha; no logró recuperarse de la derrota en la segunda partida, mostrando los defectos de su preparación psicológica y falta de energía nerviosa. “En ese histórico otoño, el destino me castigó por mi excesiva autoconfianza y falta de imparcialidad”, admitió Kasparov.

La ausencia de un match de revancha

Tras el duelo las relaciones personales entre ambos rivales se deterioraron. “Parece que Kasparov tomó esa derrota deportiva como una declaración de guerra, aunque no fuera más que deporte”, comentó Kramnik en 2008.

Kramnik descalificó la exigencia de Kasparov de tener un match revancha porque el contrato firmado decía que el perdedor debía jugar un Torneo de Candidatos, “no tenía derecho moral ni legal”, dijo, y añadió: “Gané tres matches por el Campeonato del Mundo. Y menos de 10 ajedrecistas lo han logrado”.

Sobre lo de “ganar” tres matches, es verdad que le ganó a Kasparov, algo grandioso, y si bien ganó el match con Topalov de 2006, este terminó empatado y se decidió en las rápidas, y con Leko en 2004 logró empatar el duelo al ganar la 14ª y última partida, el empate le permitió retener el título, sin desempates.

Formalmente Kramnik tenía razón, pero el mundo del ajedrez quería una revancha, ¿no se acerca esto a una obligación moral?

No faltaban patrocinadores para ese match revancha, y Kramnik no fue tan estricto con la reglamentación cuando fue elegido para jugar con Kasparov sin haber hecho méritos en el tablero para desafiarlo, no lo rechazó por haber perdido con Shirov.

Kasparov abandonó la competición en 2005 sin lograr jugar otro match por el cetro mundial.

Por su parte Kramnik, tras empatar con Leko en 2004 y ganar a Topalov en 2006 en la “reunificación del título”, lo perdió en México 2007, donde Viswanathan Anand le arrebató el título en un Campeonato del Mundo por sistema de liga, se jugó con ocho participantes a doble vuelta.

Posteriormente Kramnik perdió el match por el título, al que reglamentariamente tenía derecho, (en otro privilegio que consiguió), ante el nuevo campeón del mundo, Viswanathan Anand, en Bonn 2008.

En 2013 Kramnik estuvo muy cerca de volver a ser el desafiante de Vishy Anand, finalizó empatado en el primer lugar con Magnus Carlsen en el torneo de Candidatos de Londres, pero fue Carlsen el que ganó el derecho a desafiar a Anand, gracias a su mejor desempate, no tuvo la chance de desempatar.

Campeonato del Mundo de San Luis 2005

El Campeonato del Mundo de México 2007 mencionado fue casi un calco del torneo de San Luis, Argentina, 2005, en el que Veselin Topalov se consagró como campeón mundial “de la FIDE”, y además consiguió el primer lugar de la lista Elo.

Allí también participaron los ocho mejores del mundo, sin Kramnik, que rechazó participar.

A Veselin Topalov, el último campeón mundial de la FIDE antes de la reunificación del título mundial, el reglamento de la FIDE no le permitió jugar en México 2007.

Desarrollo del match Kasparov vs. Kramnik

Hagamos un breve repaso a lo acontecido en el duelo de Londres.

Kasparov tenía blancas en la primera partida. Tras las jugadas 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 Kasparov sonrió y sacudió su cabeza, como admitiendo “No lo esperaba”, Kasparov no logró ventaja. “Ya desde el comienzo surgió el problema de las piezas blancas, un problema contra el que mi equipo luchó sin éxito durante todo el match”, comentó Kasparov.

Con las negras tampoco las cosas comenzaron muy bien.

Kasparov fue muy confiado a jugar la Grunfeld en la segunda partida, jugó 10…a6, como en Timman – Ivanchuk, Linares 1992.

La sorpresa llegó cuando Kramnik no hizo el 12.Tb3? de Timman sino 12.Txb7!, que tuvo un efecto psicológico demoledor, aunque objetivamente no sea gran cosa.

Kramnik había analizado esta captura en 1998 o 1999, sin conexión con el match, con Gelfand, y posteriormente, ya para el match, con Illescas, aunque solo superficialmente, pues no creía que Kasparov la jugara.

Kasparov cayó en una posición solo algo inferior, pero incómoda, que no pudo sostener.

Kramnik contó algo divertido en el libro From London to Elista: durante esa preparación anterior, Gelfand se fue por dos días a algún lugar y Shay Bushinsky, amigo de Kasparov, le dio a Kramnik un nombre de usuario para jugar en ICC.

“Por supuesto no tenía la menor duda de que las partidas que jugara estarían en la mesa de Kasparov al día siguiente. Jugué un par de partidas con Shirov con esta línea… Por supuesto no tomé en b7″. Kramnik no logró ventaja en esas partidas con Shirov, y cree que esto influyó en la elección de Kasparov.

Uno de los segundos de Kasparov en Londres, Andrey Kharlov lo confirmó, tras comentar que no habían mirado 12.Txb7, una jugada desacreditada por Ivanchuk, Kasparov confiaba mucho en su criterio; “Se puede decir que perdió la partida tras 11.Txb7 – el golpe psicológico resultó demasiado fuerte para él”.

En la 3ª partida hubo otro duelo berlinés, intenso, que terminó en tablas tras 54 jugadas.

Kasparov no osó repetir la Grunfeld en la 4ª partida, por sus palabras parecía estar casi aterrorizado: “Ahora veía problemas por todas partes”, al final se decidió por el Gambito de Dama Aceptado. Kramnik cambió damas, Kasparov se impacientó y quedó perdido, para empatar milagrosamente tras 74 jugadas.

Tras esa intensa batalla Kasparov jugó 1.c4 en la 5ª partida, eludiendo la Berlinesa, fue tablas en 25 jugadas.

En la 6ª partida Kasparov jugó otra vez el Gambito de Dama Aceptado, pero fue superado por Kramnik, que dejó escapar la victoria. Fue tablas.

Kramnik logró un juego cómodo con rapidez otra vez contra la Apertura Inglesa en la 7ª partida, fue tablas en solo 11 jugadas.

En la 8ª partida Kasparov cambió otra vez de defensa, jugó la Nimzoindia y por primera y única logró introducir una novedad muy fuerte, logró ventaja, aunque no la concretó.

En la 9ª se jugó de nuevo una Berlinesa, Kramnik varió y la previsible preparación de Kasparov quedó sin utilizar. “En cierto modo este fracaso resultó decisivo: después de él, estaba psicológicamente quebrado”, comentó.

En la 10ª partida recibió el mazazo definitivo, es la partida que recordamos hoy con la que Kramnik se colocó 6 a 4.

En la 11ª partida “Kramnik hizo una movida sabia”, tras 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 jugó 3…a6, y tras 15 minutos se llegó a un final que terminó en tablas tras 35 movidas.

En la 12ª partida Kramnik jugó de modo muy ambicioso y pasó por dificultades, aunque consiguió tablas, el cansancio de ambos ya se hacía notar.

En la 13ª partida Kramnik volvió a defenderse con la Berlinesa, pero otra vez eludió la preparación de un exhausto Kasparov y fue tablas en solo 14 jugadas.

En la 14ª partida Kramnik abrió con 1.Cf3 y se llegó a una línea estándar de la Apertura Inglesa que no condujo muy bien, que también fue tablas.

En la 15ª y última partida Kasparov jugó 1.d4, se llegó a una Apertura Catalana donde Kramnik alcanzó el empate necesario tras 38 jugadas.

Veamos el segundo triunfo de Kramnik.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 2 de noviembre de 2022