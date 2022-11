Novak Djokovic en la final frente a Rune

Djokovic, de 35 años, buscará sumar su séptimo trofeo en París-Bercy en la final número 56 que juega de un Masters 1.000, un récord en el circuito.

Mientras que el danés Holger Rune (19) se tomó la revancha ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, al que ganó por 6-4 y 6-2, y se clasificó a su primera final de un Masters 1.000.

Djokovic, el ganador de 21 grand slam, sigue sin ceder ante la nueva generación. Nole no compitió en el US Open al no estar vacunado, pero parece estar en un gran momento en este final de curso. EFE