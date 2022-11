Fútbol de salón: Está en marcha el Nacional C20

El torneo de fútbol de salón se disputará en dos escenarios, el Estadio Municipal “Tajy Poty” y el polideportivo del Centro Inmaculada Concepción (CIC).

Conformación de las llaves. Grupo A: Paranaense, Ñemby, Ayolas y Coronel Oviedo;

Grupo B: Concepción, Capitán Bado, Mariano Roque Alonso y Caacupé;

Grupo C: Caaguazú, Bella Vista Sur, Encarnación y San Pedro del Ycuamandiyú.

Ayer se rompió el fuego con los partidos: Encarnación vs. San Pedro, Ayolas vs. Cnel. Oviedo, actos inaugurales, Caaguazú vs. Bella Vista y Paranaense vs. Ñemby (Tajy Poty); Concepción vs. Cap. Bado y Roque Alonso vs. Caacupé (CIC).

Programa de hoy

Hoy se juegan estos partidos: Bella Vista vs. Encarnación, Oviedo vs. Paranaense, Caaguazú vs. San Pedro, Ñemby vs. Ayolas (Tajy Poty), Caacupé vs. Concepción y Cap. Bado vs. Roque Alonso (CIC).