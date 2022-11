Arranca hoy el cuadrangular Final C20 en “Caaguazú 2022″

El certamen se realiza en homenaje al exjugador Darío Herrera, fallecido el año pasado. Anoche se disputaban los partidos correspondientes a los octavos de final.

Las selecciones que accedieron al “mata-mata” son la anfitriona Caaguazú, Caacupé, Paranaense, San Pedro del Ycuamandiyú, Encarnación, Capitán Bado y Ayolas.

El campeonato se disputa en el Polideportivo Municipal Tajy Poty (Ex Generación de la Paz) y ayer se disputaban los partidos: Paranaense vs. Encarnación, Coronel Oviedo vs. Capitán Bado, Caaguazú vs. Ayolas y Caacupé vs. San Pedro del Ycuamandiyú.

Los ganadores de estos partidos se cruzarán en el cuadrangular final en el formato “todos contra todos”.