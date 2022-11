Balonmano: Guerreras van por el milagro

El juego de balonmano será en “La Casa del Handball Argentino”, en Parque Roca.

Las Guerreras cayeron el martes en el debut contra Chile, por 26-22 y perdieron parte de su chance de situarse entre las dos mejores del torneo regional, como para ganar uno de los cupos mundialistas para la gran cita ecuménica “Dinamarca/Noruega/ Suecia 2023″.

Las dirigidas por Marizza Faría tendrán la difícil tarea de batir a la representación albiceleste para seguir con chances.

Mañana, Paraguay jugará contra otro fuerte rival, la favorita Brasil, a las 17:30. Las chicas cerrarán su participación el sábado, enfrentando a Uruguay.

Sub 14 y Sub 16

El calendario del balonmano a nivel internacional no para. Las selecciones paraguayas Sub 14 Femenina y Sub 16 Masculina, aprestan maletas para el torneo que se disputará en Mendoza.

El certamen será del 23 al 27 de los corrientes.