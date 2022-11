Ajedrez por Zenón Franco: Galería de Maestros (55), Ian Nepomniachtchi

El campeón del mundo, Magnus Carlsen renunció a defender el título mundial que ostenta desde 2013, por lo que, en 2023, Nepomniachtchi jugará un match para decidir quién será el próximo campeón del mundo ante el chino Ding Liren.

Este será el segundo intento consecutivo de “Nepo”, tras caer ante Magnus Carlsen en 2021, de forma categórica, por 7½ a 4½.

Nepomniachtchi logró este derecho tras ganar su segundo Torneo de Candidatos consecutivo, en Madrid 2022, mientras que Ding Liren lo consiguió tras terminar en segundo lugar en el mismo torneo, como lo estipulaba el reglamento.

Tuve el placer de escribir un libro sobre Ian Nepomniachtchi, publicado inicialmente en inglés y luego en castellano y ruso, por lo que estudié su juego en profundidad por varios meses, voy a compartir algunas de las conclusiones a las que llegué.

La progresión de Nepomniachtchi

Quedé impresionado por la originalidad de su juego y su actitud siempre ambiciosa.

La carrera de Ian Nepomniachtchi ya es bastante larga, aprendió a jugar a los cuatro años y medio, y es muy exitosa, pero hasta los últimos años había quedado opacado por otros grandes ajedrecistas de su generación.

Tenía resultados excelentes, aunque a veces iban seguidos de actuaciones débiles.

La situación empezó a mejorar desde hace pocos años, sus resultados son mucho más estables y ganar el Torneo de Candidatos 2020/21, y luego el de 2022, naturalmente, fueron un gran paso adelante.

Para escribir el libro vi varias partidas comentadas por Nepomniachtchi, es un excelente comentarista, da explicaciones claras de sus pensamientos, tanto de la posición en el tablero como de otros factores.

La parte práctica es importante para él, tanto como lo es para Carlsen.

Su preparación en las aperturas es muy eficaz, tiene un repertorio muy amplio, con varias formas de encarar la lucha en la apertura.

Es habitual que elija opciones sorpresivas para el rival, algunas de sus “sorpresas” son ideas nuevas, otras no, solo son jugadas inesperadas por el rival, que con cierta frecuencia reciben respuestas inadecuadas.

En otras ocasiones prefiere jugar una línea secundaria y otras veces entra en terreno que no le es familiar, o que no está en su repertorio, aceptando la discusión en terreno que, teóricamente, es de su oponente.

El estilo de Ian Nepomniachtchi

La mayoría de los grandes de la actualidad tienen un estilo similar, y juegan casi todas las aperturas, y tipos de posición, esto es en buena parte por influencia de las computadoras.

No obstante, tanto Garry Kasparov como Magnus Carlsen opinaron que el estilo de Nepomniachtchi es más agresivo que el de los otros jugadores de primer nivel.

Dicho esto, el estilo de Nepo ha evolucionado en los últimos años, pasó a ser más sólido.

Sobre cómo llegó Nepo a su mejor nivel en los años recientes, él dijo que en gran parte se debe a su trabajo más eficaz en los últimos cinco años (ahora seis).

Es difícil encontrar un jugador del pasado, entre los grandes, en exclusiva, que recuerde su estilo.

Aun admitiendo que todos los grandes jugadores tienen algo de los maestros del pasado, en Nepomniachtchi podemos nombrar a varios, comenzando con Emanuel Lasker, luego David Bronstein, Bent Larsen y Viktor Korchnoi.

Nepomniachtchi tiene el espíritu de lucha de todos ellos y, mezcladas, algunas de sus virtudes.

La opinión de Carlsen

En una entrevista dada al final del torneo de Candidatos de 2021, Magnus Carlsen dijo que Nepomniachtchi es uno de los jugadores más talentosos de su generación.

Carlsen destacó lo rápido que Nepo efectúa sus jugadas, ejerciendo una fuerte presión sobre sus oponentes, esto se complementa con su fuerza táctica incluso en posiciones simples.

No obstante, esto también puede convertirse en un defecto, si juega demasiado rápido y pierde concentración.

Carlsen dijo que Nepo dependía mucho de su estado anímico, “cuando está inspirado puede jugar extremadamente bien”, pero también puede suceder lo contrario, jugar a un nivel inferior cuando no está de buen ánimo.

“Se ha demostrado, una y otra vez en el ajedrez, que ser consistente y subir tu suelo es tan importante como elevar tu techo”, dijo Carlsen, y durante muchos años el suelo de Nepo era demasiado bajo, “esa es la única razón por la que Ian no está al más alto nivel en cada torneo que juega”.

En una entrevista posterior Carlsen dijo que en los últimos años Nepo había tenido éxito tanto en elevar su suelo como su techo.

Es verdad que eso no se vio reflejado en el match entre ambos, donde Nepo cayó inapelablemente, pero siguió siendo válido tras el match.

Mikhail Tal, el primer ídolo

Cuando tenía 14 años Nepomniachtchi dijo que su ídolo era Mikhail Tal, no podemos decir que sus estilos sean muy parecidos, al menos no al Tal de 1950 y 1960, aunque por supuesto que Nepo ha jugado muchas partidas de ataque.

Su segundo triunfo en el Candidatos

Nepomniachtchi ganó su segundo Candidatos consecutivo, algo que, en el pasado, desde 1950, solo habían hecho Vassily Smyslov en 1953 y 1956, Boris Spassky en 1965 y 1968, Viktor Korchnoi en 1977 y 1980 y Anatoly Karpov en 1987 y 1990.

Luego de ganar el Torneo de Candidatos en Madrid, cuando aún no se sabía que Carlsen no iba a defender su título, Nepomniachtchi comentó en una entrevista a New in Chess, “Ahora que se me concedió una segunda oportunidad, sé cuáles fueron mis errores principales que no quiero repetir”.

Entre esos errores estuvo el seguir preparándose y entrenando prácticamente hasta antes de comenzar el match, en vez de descansar lo necesario.

Sobre ese duelo, a pesar del abultado resultado, Nepo comentó: “En cierta manera, nunca sentí superioridad ajedrecística de su parte, pero como deportista es de otro planeta”.

Nepo considera que, tomando las habilidades ajedrecísticas por separado, como capacidad de cálculo, tener una memoria óptima, o mejor percepción de la iniciativa, etc., Carlsen no era el mejor.

Por supuesto su fuerte es la parte técnica, “la de sacar agua de las piedras”, añadió.

Pero consideró que lo que hace sobresalir a Carlsen es su faceta como deportista, como competidor, allí es inmensamente superior al resto.

Nepomniachtchi creía que el trabajo preparatorio hecho para ese match, le iba a ser útil en los torneos siguientes.

Y lo hizo, tanto, que ya no necesitó prepararse y entrenar tan intensamente antes del Candidatos de Madrid, al que sí llegó con el descanso necesario.

Durante el torneo se desconectó de todas las redes sociales y eliminó todos los juegos que tenía en su computadora para no sentirse tentado y perder energía innecesariamente.

Entre sus distracciones veía capítulos de la serie Dr. House, “Hugh Laurie es simplemente asombroso. El problema es que, si ves cinco o seis capítulos seguidos, empiezas a buscar tus propios síntomas. ¿Qué esto? ¿Qué enfermedad puede ser? Por ello hay que dosificarlo muy bien, no más de uno o dos. Porque es bastante adictivo y continúas viéndolo”, comentó.

Pero como los ajedrecistas de primer nivel son como los actores, necesitan interactuar, y Nepo veía algunas de las reacciones de algunos maestros, como los videos de Vladimir Kramnik, que eran muy críticos con el juego desplegado en el Torneo de Candidatos, dijo que, por supuesto que exageraba, aunque igualmente lo encontraba interesante.

También se toma con calma las críticas a veces feroces de gente conocida, “Es siempre útil, hasta algunas de las cosas que son insultantes. No hay que darles mucha importancia, no tomarlas como algo demasiado personal. Siempre me pone de buen ánimo. Tal vez, sin quererlo, muchos de estos tipos son extremadamente divertidos, aunque ellos no lo vean”.

Comentó que la actuación de Viswanathan Anand tras perder el título con Carlsen en 2013, lo estimuló, Anand ganó el siguiente torneo de Candidatos, en Khanty Mansiysk 2014, y volvió a luchar por el título; Nepo quería emular esa especie de resurgimiento.

Retrocedamos ahora a su primer triunfo importante.

“Deberemos empezar a aprender a pronunciar su nombre”

Chessbase encabezó su reportaje del Abierto Aeroflot de 2008, uno de los torneos abiertos más fuertes del mundo, con la frase entrecomillada.

Nepomniachtchi había ganado varios torneos antes de 2008, la mayoría en competencias de jóvenes, y había logrado buenos resultados en 2007; cuando tenía 16 años aún, entonces consiguió el título de Gran Maestro.

Su primera victoria en un torneo donde no estaba entre los favoritos, ni de lejos, dado que estaba preclasificado alrededor del puesto 20 entre los 66 participantes, fue el Abierto Aeroflot de 2008.

Con sus 2.600 puntos de Elo finalizó con una impresionante actuación de 2.822 puntos de rating performance, obtuvo 7 puntos sobre 9, con cinco victorias y cuatro tablas.

Recordaremos una partida de ese torneo, con varios comentarios extractados del libro Nepomniachtchi jugada a jugada, de Zenonchess Ediciones.

El libro está realizado con el formato “Jugada a jugada”, que es una especie de marca, no todas las jugadas están comentadas, sería superfluo.

Está basado en plantear ejercicios para que el lector solucione en los momentos más relevantes de la partida, y el autor también responde a preguntas del alumno.

Creo que es un método muy bueno para estudiar ajedrez y también es apropiado para enseñar.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 23 de noviembre de 2022