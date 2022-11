En marcha el ATP Junior Open de tenis en Rakiura

Una importante presencia de tenistas locales toman parte de esta competencia, que se desarrolla en las categorías de 18, 16 y 14 años, damas y caballeros.

Lea más: Canadá y su primera Copa Davis

En singles 14 años, Tadeo Luis Ávalos se impuso al argentino Tomás Moreira por doble 6/0, en tanto quedaron fuera del certamen, Agustín Hernán López y, en 16 años. Cayo Narváez.

Hoy harán su debut en el torneo los paraguayos: 14 años singles: Roger Gabriel Giménez vs. Alonso Vera (CHI), William David Torales vs. Enrique Hoffmann (BRA), Martina Mora vs. Manuel Santos (BRA), Augusto Vera vs. Lucky Loser; 16 años: Hady Hammoud vs. Lucky Loser, Sergio Elián Walther Mereles vs. Marcos Zawels (ARG).

En la categoría de 18 años, Angélica Cabrera fue eliminada por la boliviana Luciana Flores (6/0 y 6/0). Hoy prosigue el certamen a partir de las 8:30 Cosat y desde las 11:00 ITF.