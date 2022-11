Ajedrez por Zenón Franco: Magnus Carlsen gana el Champions Tour 2022

Los cumple tras ganar el último torneo del Chess Tour, el Meltwater Champions Chess.

No solo ganó este certamen con una ronda de anticipación, también ganó anticipadamente el Chess Tour tras el torneo anterior, el octavo, pese a salir “solo” tercero.

Carlsen comentó lo importante que era para él ganar este torneo: “Quiero ganar cada torneo que juego y este naturalmente no es una excepción. Era muy importante terminar con una nota alta. No gané el último torneo que jugué, y tampoco en el Campeonato del Mundo de Fischer Random me fue muy bien, por lo que era de vital importancia poner las cosas en su sitio aquí”.

Las partidas se jugaron a ritmo de semirrápidas (15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada), cuatro partidas por match, y partidas a ritmo más rápido, si eran necesarias, para desempatar.

Los torneos a ritmo rápido, similares a este, crecieron muchísimo durante la pandemia, hay un cambio en cómo se miran las competencias a este ritmo.

Antes eran considerados torneos de segundo nivel, y lo son, por la calidad de las partidas, pero cada vez son más populares.

Son frecuentes los errores gruesos, impropios de la calidad de los mejores del mundo, que se explican solo por la falta de tiempo mínimo para reflexionar.

Carlsen ganó cinco de las nueve pruebas, el polaco Jan-Krzysztof Duda ganó dos, mientras que ganaron una el chino Ding Liren y Levon Aronian, que representa a EE. UU.

La bolsa de premios para el Tour fue de 1.6 millones de dólares.

El podio del Tour estuvo compuesto por: 1.º Magnus Carlsen, 2º Jan-Krzysztof Duda, y 3º el indio de 17 años Rameshbabu “Pragg” Praggnanandhaa.

El torneo final se disputó por sistema de liga, a siete rondas, del 14 al 20 de noviembre, se jugó de una forma inusual, cuatro jugadores, Magnus Carlsen, Wesley So, Rameshbabu Praggnanandhaa y el holandés Anish Giri compitieron desde San Francisco, EE. UU.

Los otros cuatro jugadores, que participaron desde la distancia, fueron Jan-Krzysztof Duda, el azerí Shakhriyar Mamedyarov, el vietnamita Liem Quang Le y el joven indio de 19 años Arjun Erigaisi.

No obstante, todas las partidas se disputaron a través de Internet.

Había 3 puntos por victoria, en caso terminar 2 a 2 y recurrir al desempate, el vencedor conseguía 2 puntos y el perdedor 1 punto.

Carlsen ganó los 7 matches y solo en uno tuvo que recurrir al desempate, ante Liem Quang Le.

En este último torneo, tras Magnus Carlsen, Wesley So salió segundo y Liem Quang Le,

tercero.

La partida que veremos, es una de las tres victorias que Carlsen consiguió contra Anish Giri, en la cuarta ronda.

Tras la última jornada, en la que derrotó a Duda por 3 a 1, Carlsen comentó: “Hoy fue muy placentero jugar, sabiendo que ya tenía todo ganado y que podía jugar tranquilo”.

Carlsen, como siempre, fue autocrítico, en especial con las dos partidas en que tuvo blancas, consiguió tablas en ambas, pero estuvo al borde de la derrota.

Al haber ganado la segunda partida con las piezas negras solo necesitaba tablas en la cuarta para ganar el match, mientras que, obviamente, Duda debía ganar para ir al desempate.

Recuerdo que hace muchos años, cuando Kasparov era el número 1, se le preguntó qué era lo que lo motivaba cada día para seguir luchando, y él contestó “El ansia de vencer”.

Carlsen podría responder lo mismo, mostró esa extrema ambición que solo tienen unos pocos, al comentar un momento crítico de esa última partida, veámoslo:

Jan-Krzysztof Duda

Magnus Carlsen

Meltwater Champions Chess Tour Finals (7.4), 20.11.2022

“Hubo un momento en la última partida cuando jugó 39.Ab2, pensé en 39...Cxe3+ seguido de 40...Cc4 que era tablas de inmediato, pero luego pensé, sabes, es la última partida de la temporada, intentemos finalizarlo por todo lo alto”.

Muchos ajedrecistas hubieran hecho tablas, Carlsen no.

Jugadas después, aunque consiguió ventaja ganadora, no jugó lo mejor, y añadió “pero realmente no conseguí concretar esa ventaja por lo que, posteriormente, tuve que hacer una continuación de tablas, claro que él debió hacer tablas, pero lo que hizo en su lugar es perdedor”.

La línea citada sería 39...Cxe3+ 40.Rf2 Cc4 41.Axc4 e3+ 42.Re2 exd2 43.Axa3 bxc4, llegando a un final tablas.

Un 2022 con noticias diversas

El 2022 fue un año muy exitoso para Carlsen, se puede decir que continúa en lo más alto de su carrera, aunque no estuvo exento de polémicas.

En primer lugar, su renuncia a disputar el título mundial conseguido en 2013, y defendido exitosamente en cuatro ocasiones, fue recibido con disgusto por muchos aficionados.

No obstante, la lógica de su decisión es impecable, Carlsen necesita nuevos retos, el principal es llegar a 2.900 de Elo; luchar por el título, aunque no nos guste, no es una prioridad para él.

Tampoco está descartado que vuelva a luchar por el título mundial, esta vez como desafiante, naturalmente.

Es posible que, no de inmediato, sino más adelante, dependiendo de quién sea el campeón del mundo, recuperar el título vuelva a ser un reto atractivo para Carlsen.

Otro hecho polémico y ya menos comprensible, fue su actitud con el joven estadounidense Hans Niemann, primero insinuó que le había hecho trampas cuando lo derrotó y luego lo acusó, sin pruebas; Niemann contratacó con una demanda multimillonaria contra Carlsen y los otros acusadores.

La última gran personalidad del ajedrez en pronunciarse sobre este tema fue el cinco veces campeón del mundo Vishy Anand, señaló que no salía de su estupor cuando veía a Nakamura y Carlsen acusar a Niemann sin pruebas.

Cuando hace poco se le preguntó a Carlsen cómo le afectaba este tema, contestó que era muy bueno concentrándose en el ajedrez y olvidarse de otros asuntos, y lo demostró con claridad frente al tablero.

Retos inmediatos y futuros de Carlsen

Tras su sexto match ganado de forma consecutiva en San Francisco, Tania Sachdev le preguntó: “Desde que anunció que no jugará el Campeonato del Mundo, ¿cada torneo tiene una importancia extra para usted?, donde, sin importar qué torneo juegue, ¿usted quiere mostrar que es todavía el mejor jugador del mundo?”.

La respuesta de Carlsen fue un firme: “¡Sí!”

Carlsen ha sido tres veces campeón del mundo a ritmo Rapid, y cinco veces campeón del mundo en Blitz.

Actualmente Carlsen no es el poseedor del título en esos ritmos de juego, ni el de Fischer Random, (la modalidad en que se sortea la posición inicial de las piezas, también llamado Chess 960), este ya se disputó este año y no lo consiguió ganar.

Su próximo reto es volver a convertirse en campeón del mundo a ritmo Rapid y Blitz en los campeonatos mundiales que se disputarán en Almaty, Kazakstán, del 26 al 30 de diciembre de este año.

Carlsen es el N.º del mundo de la lista Elo desde el 1 de julio de 2011, solo está detrás de Garry Kasparov en ser el número 1 del ranquin de la FIDE por más tiempo.

El Elo máximo de Carlsen, 2.882, es el más alto de la historia, y además tiene el récord de partidas imbatido en el ajedrez clásico de primer nivel.

Todo esto lo convierte en uno de los más grandes jugadores de la historia, el mejor del siglo XXI sin ningún rival, y mantiene su sed de triunfos, para el deleite de sus muchísimos seguidores.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 30 de noviembre de 2022