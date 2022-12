Balonmano: Marcha el República

En la rama femenina toman parte Cerro Porteño, Federación Santaniana, Olimpia y Federación Franqueña, los campeones y subcampeones del metropolitano y nacional de balonmano.

Lea más: Resonante logro de las guerreritas

En el área varonil jugarán Olimpia, Luque y Federación Yaguaronense.

Esta tarde, a las 16:30 se realizará la reunión técnica en la oficina de la CPH.

El costo de entradas en general será de G. 15.000.

Programación

El programa establece tres juegos para hoy: 19:00 Cerro Porteño vs. Presidente Franco, 21:00 Inauguración, 22:00 Santaní vs. Olimpia (femenino) y 23:30 Luque vs. Yaguarón (masculino).

Mañana: 19:00 Santaní vs. Franco, 20:30 Cerro Porteño vs. Olimpia (F), 22:00 Olimpia vs. Yaguarón (M).

Domingo: 15:30 Olimpia vs. Franco, 17:00 Cerro Porteño vs. Santaní (F), 18:30 Luque vs. Olimpia (M).

Los actos de premiación se prevén para las 20:00, con distinciones para el campeón, subcampeón y al equipo ideal.