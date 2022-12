Ajedrez por Zenón Franco: Partidas Memorables (203), Viktor Korchnoi vs. Mikhail Tal, Ereván 1962

El año 1962 había comenzado bien para Korchnoi, en el Interzonal de Estocolmo (jugado del 27 de enero al 6 de marzo) se clasificó con bastante fortuna para la prueba más importante del año, el Torneo de Candidatos de Curazao, en la última ronda salvó una posición perdida ante Daniel Yanofsky, y su rival por el último puesto clasificatorio, Leonid Stein, perdió una posición ventajosa ante Fridrik Olafsson.

“Si hubiera sabido lo que iba a suceder después, con gusto le hubiera dado el dudoso placer de jugar en Curazao”, comentó Korchnoi en la primera edición de Chess is my life de 1978, comentario omitido, como muchos otros, en la edición de 2005.

Torneo de Candidatos de 1962

El Torneo Candidatos de Curazao (disputado del 2 de mayo al 26 de junio) fue extenuante, se jugaron 28 partidas en cuatro vueltas.

Korchnoi corroboró que Petrosian pactó con Geller empatar sus partidas sin jugar, al acuerdo también se unió Keres.

“Restar ocho partidas de aquella competición tan brutal era una gran ventaja sobre los demás participantes”, señaló Korchnoi.

No obstante, consideró que “Keres se equivocó, pues en aquel momento era más fuerte que todos los demás, y firmar empates con sus principales rivales era desfavorable para él”, aunque viendo lo exhausto que Keres llegó a las últimas rondas, no está claro que Korchnoi tuviera razón.

Con respecto al pacto de tablas que Fischer denunció en un artículo, Korchnoi señaló que Fischer “debió haber sido más objetivo. El pacto iba dirigido ¡contra Korchnoi, Fischer y Tal! Y funcionó porque ninguno de los tres estaba en su mejor estado de forma, así que los tres fallamos”.

Como es sabido el vencedor fue Petrosian, y en 1963 derrotó a Mikhail Botvinnik y se convirtió el noveno campeón del mundo.

Tal se retiró por problemas de salud antes de la cuarta vuelta, Fischer terminó cuarto y Korchnoi quinto.

“Chukcha no es un escritor, Chukcha es un lector”

Todas las ediciones del libro citado de Korchnoi son interesantes, como todo lo que escribió Korchnoi, tanto la parte autobiográfica (plena de comentarios polémicos), como la estrictamente ajedrecística es objetiva y enriquecedora.

Acotemos que hasta Garry Kasparov dijo que Korchnoi era muy buen comentarista de partidas, por lo que, para los ajedrecistas más interesados en lo técnico, leer a Korchnoi es muy instructivo.

Hagamos un inciso sobre una característica de Korchnoi, relatada en el libro Evil - Doer de Genna Sosonko.

Existe una frase rusa, “Chukcha es un escritor, no un lector”, sobre la soberbia y la ignorancia; una de sus versiones es: “Un día Chukcha llevó el manuscrito de una novela a un editor. El editor la leyó y le dijo, ‘Perdón, es un poco floja, ¿ha leído a los clásicos? Turgenev, Tolstoi, Dostoievski, etc.’, a lo que Chukcha replicó, molesto, ‘Chukcha no es un lector, Chukcha es un escritor.”

Korchnoi repetía con frecuencia la última frase, aunque cambiándola por “Chukcha no es un escritor, Chukcha es un lector”, como forma de explicar por qué no escribía más, aun cuando escribir le agradaba mucho, según lo percibía Sosonko.

Un Korchnoi marginado

Volvamos a los años 60, además del fracaso deportivo en Curazao, Korchnoi tuvo problemas de otro tipo, la delegación soviética en Curazao incluía a un hombre del KGB, que, al volver a Moscú, informó sobre “mi comportamiento inadecuado. En esta ocasión yo había cometido la ofensa de visitar un casino”.

Eso se unió a que ya en 1961, durante el Campeonato Europeo por Equipos de Oberhausen, según otro informe, “se había comportado mal”, al invitar al cine a una mujer occidental, y comenzó a tener algunos problemas para salir al extranjero.

Korchnoi no fue incluido en el equipo soviético que jugó la Olimpiada de Varna de 1962 (15 de septiembre al 10 de octubre).

Tal había “enderezado” su año 1962, permaneció en reposo tras Curazao y sí fue incluido en el equipo olímpico soviético de Varna, solo tras superar exhaustivos análisis médicos, “no inferiores en severidad a los que debían superar los cosmonautas”, indicó Tal en The Life and Games of Mikhail Tal.

Como precaución jugó como 2º reserva y allí logró el oro individual, además del “obligado” oro por equipos, que la URSS, como siempre, salvo en Buenos Aires 1978, cumplió.

Poco después Tal jugó muy bien el Campeonato de la URSS por equipos en Leningrado.

Por todo ello Tal viajó al Campeonato de la URSS de 1962 en Ereván “con muy buen espíritu, dado que sentía que con cada mes estaba acercándome a mi forma anterior”, como comentó el propio Tal.

Desarrollo del Campeonato de la URSS de 1962

Es fácil imaginar el ansia de victoria con que Korchnoi comenzó el 30º Campeonato de la URSS (de 19 rondas) que comenzó el 21 de noviembre de 1962.

En especial para Korchnoi, que conseguía una motivación extra cuando sentía animosidad contra un rival, o cuando se sentía maltratado.

Korchnoi era famoso por sus palabras ásperas tras la partida, incluso tras haber ganado, quizás porque se le pueda atribuir también a él la frase de Oscar Panno referida a Miguel Najdorf cuando competía, “no consideraba a sus rivales como adversarios, sino como a enemigos, y así los trataba”.

Sus máximos rivales en el Campeonato Soviético de 1962 eran Tal, Spassky (que defendía el título conquistado en Bakú), Stein y Taimanov, de los cuatro, solo Taimanov consiguió medio punto contra Korchnoi.

Tal comenzó muy bien el Campeonato de la URSS, pero Korchnoi comenzó de forma avasalladora.

Veamos uno de sus remates, con comentarios de Korchnoi en Shakhmaty (Riga) (No 6, 1963), traducidos al inglés por Douglas Griffin en https://dgriffinchess.wordpress.com/

Viktor Korchnoi

Vladimir Savon

30º Campeonato de la URSS, Ereván, (6), 28.11.1962

17...c5? [Ahora la batalla concluye con rapidez. Más tenaz era 17...Te8, entonces las blancas hubieran continuado o bien con 18.Ce4 en un espíritu posicional, o ‘cayendo en’ un agudizamiento del juego 18.c5 e4 19.Cd4 e3 20.Ce6 Axe6 21.dxe6 – con chances de victoria en ambos casos.] 18.dxc6 Txc6 [A 18...bxc6 hubiera seguido 19.c5] 19.Cxe5! [Llegando de forma más rápida al objetivo.] 19...dxe5 20.Axf8 Dxf8 21.Axc6 bxc6 22.a6 Cd4 23.a7 Ab7 24.Tb1! [Esta jugada decide el destino de la batalla. Como Savon explicó tras la partida, no lo vio cuando jugó 17...c5.] 24...Df7 25.Txe5 [Aquí había también otro camino: 25.Txb7 Dxb7 26.Da4] 25...c5 26.Txb7 Dxb7 27.Cd5 Dxa7 [O 27...Cxd5 28.Te8+] 28.Cxf6+ Rf7 29.Cd5 1–0

Tras la 12ª ronda Korchnoi tenía 10 puntos, seguido de Tal, Kholmov y Stein (a quien ya había derrotado) con 8½, Spassky tenía 7½.

En la 13ª jornada Korchnoi venció con negras a Spassky y en la 14ª ronda, en la excelente partida que recordamos hoy, a Tal.

Tras esa victoria, con 12 puntos sobre 14, el torneo parecía decidido, el perseguidor más cercano, Kholmov tenía 10½, y “si bien arruiné las cosas al final, hice 2 puntos sobre 5, logré conservar el primer puesto”, comentó Korchnoi.

Tal atribuyó ese decaimiento al tremendo esfuerzo de la partida entre ambos, que Korchnoi remató con escasos segundos en el reloj.

Korchnoi terminó con 14 puntos sobre 19, seguido de Tal y Taimanov con 13½, por lo que, el encuentro con Tal tuvo a la postre una importancia mayor.

Veamos esa crucial e instructiva victoria de Korchnoi sobre Tal, con comentarios del vencedor, que van entre comillas.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 21 de diciembre de 2022